人民网北京12月29日电 日前，由中国高等教育学会宣传工作研究分会主办、中国人民大学承办的中国高等教育学会宣传工作研究分会2021年理事年会暨第五届高校宣传工作创新发展高层论坛通过线上线下相结合方式举办。

中国人民大学党委书记张东刚指出，高校思想政治工作承载了高校坚持党的领导，传播党的理论，加强党的建设的具体任务。推动高校思想政治工作高质量发展，要从政治高度认清重大意义，解决好思想认识的问题；要以科学举措提高质量效益，解决好方法途径的问题；要靠整体合力推动落地见效，解决好体制机制的问题。

分会理事长、北京交通大学党委书记黄泰岩表示，高校思想政治工作是一项系统工程，既要有全校性的面上教育工作，又要发挥基层单位的主观能动性，更要关注师生的需要。工作中要以“三个一”为抓手，“打造一批品牌，构架一个体系，培训一支队伍”，守正创新、开拓进取，持之以恒、久久为功，奋力走好新时代思想政治工作的创新发展之路。

教育部思想政治工作司副司长张文斌谈到，走好新时代高校思政工作高质量发展之路，要做好三方面工作：一是要深化理论武装，加强思想引领；二是要着眼网络思政，筑牢工作阵地；三是完善落实机制，培育时代新人。张文斌透露，教育部思政司准备设立重大专项资金、实施重大激励奖励、强化重大示范带动，全面实施时代新人培育工程。

论坛上，中国人民大学党委宣传部部长杨伟国，清华大学党委宣传部常务副部长、新闻中心主任覃川，北京理工大学党委常委、宣传部部长蔺伟等近20位专家学者围绕高校宣传工作交流想法、分享经验，共谋新时代高校思政工作高质量发展之路。（孙竞、实习生迟翔宇）

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