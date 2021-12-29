原标题：北京市属高校365名学生上榜“国奖”

近日,教育部印发《关于2020-2021学年度本专科生国家奖学金获奖学生名单的公告》,公布了2020-2021学年度本专科生国家奖学金获奖学生名单,北京市属高校共有365名优秀学生获此殊荣。

国家奖学金是当前高等学校学生能够获得的荣誉等级最高的国家级奖学金,其评审最为规范,标准最为严格。作为大学生,能获得此项奖励是一项莫大荣誉。

让我们一起走近部分2020-2021学年度本专科生国家奖学金获奖学生,共同见证优秀学子的青春风采和时代担当。也以此，传递榜样力量,引领更多学子勤奋学习、积极进取,争做德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

学习优异

实力“学霸”

“学霸”是大众对国家奖学金获得者的第一印象。翻阅国奖学子的个人资料，不难发现，他们在学习上认真刻苦，学习成绩优异。

北方工业大学机械与材料工程学院机械电子工程专业学生郭本柱，在院系专业排名第一，他热衷于科学研究，曾担任北京市大创优秀课题负责人，授权专利一项；北京第二外国语学院的林家慧也是连续两年学业成绩及综合测评专业排名第一，并高分通过英语专业四级考试；北京城市学院国际文化与传播学部广播电视编导专业的白子官，也连续三年专业排名第一。

专业上的绝对领先优势加大了“学霸”的砝码。北京第二外国语学院欧洲学院俄语专业学生王佳一，在校内外的各类俄语大赛中屡获大奖，先后获得了2019年全国高校俄语大赛低年级组二等奖、2021年京津冀高校俄语大赛高年级组一等奖、最佳表现奖。刘清儿是中国音乐学院声乐歌剧系中国声乐方向2017级本科生，她曾获第二届学院奖声乐民族组第一名、第八届韩国春川国际声乐比赛一等奖、2021亚洲音乐大赛一等奖、第七届孔雀杯声乐展演铜孔雀奖等奖项，还以优异的表现入选第三届深圳声乐季中国声乐人才培养计划。

科研攻坚

贡献重大

课外科研是提高大学生综合素质，培养学生运用专业知识解决实际问题的一项重要举措。在“国奖”获得者当中，不少学生运用扎实的专业知识，积极投身科研攻坚，做出重大贡献。

郑进辉是首都师范大学地球空间信息科学与技术国际化示范学院遥感科学与技术专业2018级本科学生，他的科研能力很强，曾主持一项国家级大学生创新创业科研项目，并以第二作者身份发表一篇核心期刊论文，获全国大学生智能汽车竞赛一等奖、“航天杯”全国移动机器人AI创新技术挑战赛一等奖、校地理信息应用创新大赛二等奖等奖项。

于青洋是北京电子科技职业学院汽车检测与维修技术专业2019级火箭军订单培养士官生。他主持的“转向智能外套”和“新能源汽车的无线充电技术”两个项目均获得2020年“挑战杯”首都大学生创业计划竞赛银奖。

2018年9月就读于北京城市学院信息学部软件工程（阿里云校企合作班）专业的安姜，在大学期间，曾负责或开发大学生创新创业项目及企业级项目20项，项目用于学校、金融、医疗等方向并实际使用，用户覆盖量近千人。

学生工作

服务校园

国家奖学金获奖学生当中也有很多人积极担任学生工作，服务同学，服务学校，服务社会。

作为班长兼团支部书记，北京工商大学高炜带领电子181团支部荣获“全国高校活力团支部”、北京市“先锋杯”优秀基层团组织创建等。

侯智勇是北京交通运输职业学院汽车工程系汽车运用与维修专业2017级的学生。在校期间，他作为学院红十字会学生分会会长，先后带领476名红十字志愿者进行人道救助志愿服务工作。疫情防控期间，他作为防疫骨干力量穿上防护服参与高校校园消杀工作，3次挽起衣袖进行无偿献血；同时，作为北京市应急志愿服务总队高校支队应急救护讲师，先后为首都20余所本、专科院校1100余名学生进行应急救护知识讲座授课。

全面发展

回报社会

德智体美劳全面发展是国奖学子身上最亮眼的标签。

作为新时代大学生，他们怀揣报国念，勇攀专业峰，坚定不移听党话、跟党走，用自己的专业知识和能力回馈社会、报效国家。

陈曦是北京联合大学2020级智慧城市学院物联网工程专业本科生。作为大学生的他，始终心系社会，主动参加各种志愿活动。陈曦加入“爱之翼”支教团开展支教工作，在疫情期间主动投入家乡疫情防控志愿服务并取得先进志愿者称号。近期，陈曦还将作为一名冬奥志愿者参与到2022北京冬奥会中。

张家齐是北京体育职业学院2019级运动训练专业学生，也是我国优秀的跳水运动员，多次在国内外赛场摘金夺银，为祖国赢得荣誉。今年7月27日，初次亮相奥运赛场的张家齐夺得东京奥运会跳水女子双人十米跳台冠军，向全世界展示了中国运动员的风采。

庆祝国庆70周年、建党百年《伟大征程》文艺汇演、建党百年庆祝大会……每一次重大活动，每一个重要历史节点，都不乏国奖学子的身影，他们以青春奋斗之姿，发出新时代的铿锵誓言:请党放心，强国有我!

文/北京市学生资助事务管理中心

(责编：郝孟佳、李依环)