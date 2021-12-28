人民网北京12月28日电 为贯彻健康中国战略部署，在促进少年儿童全面健康发展中主动作为，中国健康管理协会发起并实施全国少年儿童健康促进工程。近日，全国少年儿童健康促进工程启动仪式在中国儿童中心举行。

教育部体育卫生与艺术教育司副司长刘培俊在视频致辞中说：“本次活动的举办，就是落实国家青少年健康促进政策，支持学校卫生健康教育行动的有力举措，也是全国各界共同促进青少年健康成长的生动缩影。”

国家卫生健康委规划司司长毛群安在视频致辞中表示，少年儿童是国家的未来、民族的希望，期盼中国健康管理协会不断增强做好少年儿童健康促进工作的责任感、使命感。毛群安提出，一要充分发挥健康管理、健康服务、健康产业、健康文化等领域的专业和优势，积极开拓创新，探索切实可行、引领发展的少年儿童健康促进工作新路径。二要进一步贯彻儿童优先的原则，从少年儿童健康需求出发，善于整合各方资源，搭建少年儿童健康服务平台，沉淀一批高标准、可落地、可持续的项目，推动全国少年儿童健康促进工程落地实施。三要严格落实国家有关政策法规要求，规范、高效开展少年儿童健康促进工作，依法保障少年儿童合法权益，共同推动少年儿童健康促进事业高质量发展。

据中国健康管理协会专家指导委员会主任张世平介绍，全国少年儿童健康促进工程将推出健康监测与调查研究计划、全生命周期健康奠基计划、防治出生缺陷公益行动计划、心理健康指导计划、体质体能提升计划、脱贫地区营养支持计划、食育推广计划、安全教育宣传计划、品德教育活动计划等9项重点计划。与此同时，探索建设、推动形成覆盖全国少年儿童的系列健康服务体系，包括出生缺陷筛查和优生服务体系、儿童发育监测和营养健康服务体系、儿童体质提升和校外基地建设体系等6大体系。

全国妇联副主席、书记处书记蔡淑敏认为，我国少年儿童身心健康仍然面临不少问题和挑战，比如儿童健康状况在城乡之间、区域之间存在差异，儿童超重肥胖、视力不良问题还需更加重视，儿童体质体能总体水平依然较低，等等。全国少年儿童健康促进工程以“促进三健康、实施三防控、建设一机制”为重要内容，着力构建少年儿童健康保障服务体系，对于促进少年儿童健康成长具有重要意义。

(责编：迟翔宇(实习生)、秦华)