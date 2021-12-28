原标题：北京中小学生上冰上雪达210万人次

12月27日上午，北京市举办北京冰雪运动发展专场发布会。据悉，北京市冰雪运动特色学校和奥林匹克教育示范学校均达200所；创新举办的首届市冬季运动会，参与人数达6.24万；“冰雪运动进校园”做到了16个区全覆盖，中小学生上冰上雪已达约210万人次。

北京市体育局副局长葛军表示，为加快冰雪运动发展，着力打造北京城市名片，充分展现“双奥之城”的风采，北京将继续深入实施全民健身国家战略，推动群众冰雪运动和全民健身协调、可持续发展。

目前，北京已连续举办7届北京市民大众欢乐冰雪季的活动，开展各级各类群众活动两万余场，参与人次达3100多万，冰雪运动覆盖面进一步扩大。12月18日，以“全民健身迎冬奥 快乐冰雪圆梦想”为主题的第八届北京市民快乐冰雪季正式启动。针对开展冰雪运动的实际供需矛盾，北京逐年增加冰雪场地设施供给，冰雪场地已由冬奥申办前的42座冰场、44块冰面、22所雪场，发展为82座冰场、97块冰面、32所雪场。

同时，北京通过举办“冰雪进校园”系列活动、冰雪赛事等加快推进体教融合。北京市教育委员会副主任刘晓明介绍，北京在不断拓宽后备力量成长渠道，市、区冰雪运动人才培养体系初步建成，共有市级青少年冰球队5支、滑雪队1支，区级青少年冬季项目运动队125支，注册人数从2017年的79名增加到7565名，4年内增长近百倍。（见习记者 王喆）

(责编：迟翔宇(实习生)、熊旭)