原标题：靶场上的思政课有趣又“有料”

“5、4、3、2、1，点火！”9月25日，随着助推火箭点火成功，由西北工业大学航天学院飞行控制研究所（简称“飞控所”）作为总师单位研制的又一款高性能隐身靶标在我国西北某靶场腾空而起，直冲云霄，在天空中画出了一道美丽的弧线。

负责弹道测控的飞控所党支部书记凡永华报告：“靶标飞行正常”“安全落地”“试验成功”！发射场上一片沸腾，师生们流下激动的泪水。

历时4年的成果，来之不易。西工大飞控所联合国内优势单位，先后攻克了大尺寸靶标的零长发射技术、涡喷发动机的速度控制以及伞降回收等关键技术，成功研制出这一用于模拟五代机的高速隐身大机动强对抗靶标。

多年来，作为“全国党建工作样板支部”培育创建单位，飞控所党支部派出9位党员老师带领学生多年来深入大漠戈壁、荒滩海岛，坚持把党支部建在祖国各地的靶场上。他们克服重重困难，一次又一次圆满完成了国家重点型号等高性能靶标的飞行试验任务，足迹遍布祖国各个靶场。每一次试飞，都是一堂生动的思政课。

西工大航天学院党委书记高光良介绍，在飞控所党支部的带动下，飞控所两个共有50余名党员的学生党支部——飞控所研究生第一党支部、飞控所研究生第二党支部，也正在创建或已经获评学校“三创三力”（“创新、创造、创一流”和“活力、凝聚力、战斗力”）样板学生党支部、年度先进学生党支部。

学习“两弹一星”精神、载人航天精神、探月精神，邀请校友讲解先进事迹和奉献精神，早已融入了飞控所师生的学习、科研日常。润物无声的思政课，在日常进行能力培养、知识传授的同时，实现价值塑造，使学生的思想品格得到升华。

多年来，飞控所始终坚持在科研实践中立德树人。凡永华说：“靶场上激动的泪水，是老师送给学生最好的礼物。团队培养的一批又一批学生，正是在这样的大平台上不断学习，逐步成长为航天科研院所担当重任的骨干。”5年来，团队培养的学生100%选择在国防科研院所从事科研工作，其中有5位毕业生担任飞行器制导控制系统主任设计师以上岗位。

在西北工业大学，像飞控所这样的团队还有很多。“十三五”以来，西工大超过80%的学生毕业论文选题来源于大型飞机、探月工程、深海探测等国家重大科研项目，超过80%的学生赴国防科研单位开展实习实践和科研工作。

“高校的立身之本在于立德树人，高校科技创新最显著的功能就是育人。”西北工业大学校长汪劲松说，“多年来，西工大一直坚持‘顶天、立地、育人’的科研价值取向，充分发挥三航（航空、航天、航海）特色优势，铸国重器、育国栋梁。”

（本报记者 张哲浩 本报通讯员 赵珍）

(责编：郝孟佳、李依环)