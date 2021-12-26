原标题：新增2万个中小学学位！北京发布2022年重要民生实事项目

新增2万个中小学学位、推进解决10万套历史遗留住宅项目办证难问题、新增300家医保定点医疗机构和300家医保定点零售药店……24日，北京市第十五届人大常委会第36次会议表决通过了关于北京市2022年重要民生实事项目的决议，共确定了优化基本公共服务、改善群众居住条件、提高生活便利性等8个方面、32件实事项目。

据了解，依据《北京市重要民生实事起草编制管理暂行办法》，现已完成线索征集、项目筛选、征求意见、补充完善、网络投票、沟通确认等程序，综合各方意见，共形成优化基本公共服务、改善群众居住条件、提高生活便利性、方便市民出行、营造宜居环境、丰富文体生活、保障公共安全、提高社会保障水平等8个方面、32件实事项目。

其中，优化基本公共服务方面，一是新增2万个中小学学位；二是新建2000张养老家庭照护床位，建设4家安宁疗护中心、增加200张安宁疗护床位；三是建成30家母婴友好医院，将新生儿遗传代谢性疾病免费筛查病种从3种提升至10种以上，创建50家示范性托育机构；四是在全市社区卫生服务中心开展药品需求登记服务；五是完善养老助餐服务体系。

此外，为丰富市民群众文体生活，北京将新建100余处体育健身活动场所，打造21条“漫步北京”文旅骑行线路，50家博物馆还将提供免费语音导览服务。交通出行方面，将完成100万平方米城市道路大修工程，优化调整65条公交线路，实施20项市级疏堵工程，升级改造450处路口信号灯，并继续开展无灯路段排查，推进停车设施有偿错时共享。（记者邰思聪）

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