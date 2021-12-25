人民网北京12月24日电 （记者孙竞）一堂小学数学课上，老师与学生们一起领取任务单，共同探究“分数”的应用。讲台下，一只只小手踊跃举起，学生们纷纷提问。老师走近孩子们身边，循循善诱，跟随他们一起揭开奥秘。今天上午，一场“合作对话”式课堂教学现场会在北京星河实验学校国美分校举行。

记者了解到，与传统的课堂教学形式不同，“合作对话”课堂教学致力于推进教师在课堂教学中创设平等、尊重、合作、对话的氛围，让教师与学生、学生与学生在合作的基础上形成成长共同体，双方采取“对话”的方式，就某个、某类问题进行探讨。

北京市朝阳区委教育工作委员会副书记王世元介绍，“合作对话”课堂教学作为朝阳区的首创，近三年来先后走进了12所实验校课堂192次。

“‘合作对话’课堂教学要求教师改变传统的教育观和知识观，即教师与学生既不是师徒关系，也不是主客体关系，而是成长共同体。”王世元说，“师生在真诚合作的基础上，围绕学生成长，充分发挥学生个体灵动能力，调动多种资源、借助多种方法，促进学生的生长。”

据介绍，朝阳区的“合作对话”课堂教学提供了包含七个阶段的教学范式：第一是建立“合作对话”思想，使学生认同、接纳“师生成长共同体”；第二是明确“合作对话”目标，让学生知晓；第三是确定“合作对话”主题，根据学生的成长及问题解决情况安排对话内容；第四是筹备“合作对话”活动，形成活动方案；第五是组织实施“合作对话”，抓好“基本单元”对话主题的落实；第六是建构“合作对话”成果，形成新的认知；第七是对“合作对话”进行评估，从而不断反思、修订、完善活动。

在“合作对话”课堂教学范式的基础上，朝阳区还进一步推动了“合作对话”课堂教学范式教学下的作业设计。在北京化工大学附属中学，教师在布置作业前，学校会要求他们先做一遍，其目的是助力教师提高作业设计质量，控制学生作业时间。同时，教师在布置面向全体学生必做题的基础上，增加不同层次的选做题，让学生在“作业超市”中自主按需选择。

北京化工大学附属中学校长全疆发表示，“双减”之下的作业，也不必全是书面作业，而应该适当布置一些动手实践、跨学科的作业，总之要引起学生的兴趣，能够让他们品尝到成功的喜悦，让学生不把作业当负担而是看作责任和义务，这样的作业就达到了“减负提质”的要求。

在北京工业大学附属中学十八里店分校校长陈春红看来，实施“合作对话”课堂教学以来，学生的变化愈发明显，在课堂表现中逐步形成了“三大”（大方站、大声说、大胆问），“三亮”（亮观点、亮理由、亮结论），“三动”（动脑、动手、动情）的合作对话发言模式。

“学生敢于质问，敢于提出自己的见解，独立思考的意识增强，投入状态、思维、表达、合作能力等也都有了明显提升。”陈春红说。

在接受人民网记者采访时，北京市三里屯一中校长王利如表示，“合作对话”课堂教学让传统教学中的“教师带着知识走向学生”转变为“教师带着学生走向知识”，唤醒了学生的求知欲望，激活了学生的学习潜能，为校长、教师打开了“一扇窗”。

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