人民网北京12月24日电 （记者孙竞）以“塑造可信、可爱、可敬的中国形象”为主题的“2021清华国家形象论坛”22日在清华大学新闻与传播学院举行。与会专家共同探讨了抗击疫情背景下中国国家形象建设、提升中国国际传播能力等话题。

人民日报社副总编辑崔士鑫、清华大学党委副书记向波涛、清华大学新闻与传播学院常务副院长陈昌凤出席开幕式并致辞。清华大学国家形象传播研究中心顾问、新闻与传播学院院长、十二届全国人大教科文卫委员会主任委员柳斌杰发表主旨演讲。

向波涛致辞 清华大学供图

向波涛指出，面对当前错综复杂的国际形势，加强国际传播能力建设、构建具有中国特色的战略传播体系，具有十分重要的实践价值和时代意义。国家形象研究既深植于应对国际舆论环境变化、提升国家软实力的现实关怀，也着眼于掌握国际话语权、构建大外宣格局的理论思考，要积极探索以中国声音诠释中国实践、以中国故事传递中国精神、以中国经验升华中国理论的实践道路。

崔士鑫致辞 清华大学供图

崔士鑫表示，塑造可信、可爱、可敬的中国形象，有利于为我国改革发展营造有利外部环境，为推动构建人类命运共同体作出积极贡献，也反映了党把握世界大势、顺应时代潮流、坚持与时俱进的高超智慧。要充分汲取百年党史智慧，切实提高国际传播能力、强化国家形象建构，一是总结经验，彰显实绩，全面展示中国共产党坚守初心使命成功推进民族复兴伟业的百年光辉历程，让中国主张更加可信；二是融通情感，引发共鸣，生动讲述中华优秀文化和当代中国人奋斗追梦故事，让中国形象更加可爱；三是求同存异，以理服人，深入挖掘中华优秀传统文化核心价值，特别是中国共产党百年奋斗铸就的伟大精神，让中国精神更加可敬。

陈昌凤致辞 清华大学供图

陈昌凤认为，每一届国家形象论坛都聚焦具有现实意义的重大议题，并产出了丰富的论文集和著作，成为清华大学新闻与传播学院学科建设的亮点。清华国家形象论坛聚众智、集众力，邀请了来自国内外学界、业界、政界的各领域专家，涉及新闻、艺术、建筑、国际关系、公共外交等研究领域，积极开展兼容并包、视野广阔的交流讨论，取得了丰硕的思想成果。希望未来的清华国家形象论坛能得到更多各界专家的关注和指教，集合各方长处，共同助力清华新闻与传播学科的建设。

柳斌杰发表主旨演讲 清华大学供图

柳斌杰表示，清华国家形象论坛不仅仅是清华自己的论坛，而是要办成国家级的、开放兼容的、合作共享的论坛，未来还要朝着世界性论坛的目标努力。他强调，首先要在传播中弘扬和平、发展、公平、正义、民主、自由的全人类共同价值，实现人类共同的情感连通；其次，在方法上要着眼于人民群众，用他人容易接受的方式进行传播；其三，要动员各方力量来塑造中国形象，用具体、形象、生动的故事体现中国特质，努力凝聚共识、平等对话、求同存异，向世界发出中国声音。

新书成果发布 清华大学供图

论坛上，清华大学出版社党委书记李勇和清华大学国家形象传播研究中心主任范红共同发布了清华国家形象研究系列丛书之七《国家形象：人类命运共同体与疫情时代的国家形象》。《国家品牌》（Nation Branding）英文版作者基思·丹尼（Keith Dinnie）与范红联合发布了《国家品牌》（Nation Branding）的中文翻译版。

据了解，清华大学国家形象传播研究中心自2014年成立以来，利用跨学科优势，搭建研究国家形象的智库平台。中心围绕加强国际传播能力建设、构建对外话语体系，为国家战略、城市形象、企业品牌等领域提供理论支持和传播策略。

(责编：郝孟佳、何晶茹)