近日，高校毕业生就业协会信息化研究中心成立大会暨信息化论坛在北京举办。高校毕业生就业协会会长、北京语言大学原党委书记王路江在大会上做重要讲话，她指出2022届高校毕业生规模首次破千万，加上疫情和经济下滑的双重影响，就业形势严峻，要想方设法拓展就业岗位，提高人才培养质量和适应性，提升就业服务精准度。

王路江对信息化研究中心工作提出三点要求。一是加强研究平台建设，积极开展各项研讨和调研活动，充分利用新一代信息技术提高就业服务水平；二是提升就业服务能力，探索打造一体化的人工智能服务模式，积极搭建互联网＋就业平台、直播招聘等新平台、新场景与新应用，促进就业服务信息平台转型升级；三是结合碳达峰碳中和新要求，紧跟新一代技术发展前沿，促进教育领域新兴技术转化，促进信息技术与教育教学深度融合，提升数字校园建设水平，健全人才培养与产业发展联动预警机制。

教育部教育信息化专家组成员、中国职业技术教育学会信息化工作委员会主任委员、南京信息工程大学副校长邓志良总结职业院校信息化建设存在的主要问题，以发展理念落后、顶层设计不到位、信息化创新能力不足、基础设施仍有不足、服务供给不到位、信息技术与专业教学融合不够、优质教学资源匮乏、信息化管理服务水平偏低、对产教融合校企合作支撑度不足，信息安全令人堪忧为内容展开介绍并提出建议。

全国信息安全职教集团理事长、北京信息职业技术学院校长卢小平以《信息安全人才培养要素创新研究》为主题做报告。卢校长提到当前信息安全人才在供需平衡、培养体系建设、培养质量提升、产教融合深化等方面都面临挑战， 从人才培养逻辑起点、规格定位、关键技术、核心课程、培养模式等维度对信息安全人才培养要素创新进行系统解读，对新安全场景、新安全技术、新安全模式方面进行人才培养进行阐释，并对职业教育信息安全人才培养提出建议。

北京邮电大学信息化技术中心张闯主任作《高校信息化驱动下的高质量发展》报告。通过对北邮智慧校园建设中现存的痛点问题分析，提出学校信息化十四五发展新思路，将采用5G新技术，建立标准规范体系，打造统一资源、统一数据、统一流程、统一服务、统一门户、统一运维“六统一”的北邮精品高教信息化运营体系，打造云网边端业协同发展的智慧校园。

据悉，本次会议是高校毕业生就业协会2021学术年会的一个部分，由信息化研究中心筹备组、全国信息安全职业教育集团、北京信息职业技术学院联合承办。

(责编：迟翔宇(实习生)、熊旭)