原标题：“党建+”背后的思政课魅力

党建工作和思政教育是高校发挥育人功能的两个重要支点，两者相辅相成。近年来，常熟理工学院立足党建工作与思政教育互动融通，以“党建+”燃动立德树人“红色引擎”，在努力实现应用型品牌大学建设目标的进程中，扎实推进落实立德树人根本任务，努力开辟高校党建、思政工作的新局面。

“不知道、了解、感动、感兴趣……这一系列的心理变化令我深刻感受到红色经典教育馆的魅力，参与展馆文字整理对我而言是一堂生动的党史课。”今年6月，常熟理工学院红色经典教育馆建成开馆，建馆志愿者、2021届江苏省优秀毕业生高梦婷说。

红色经典教育馆围绕强化党史学习教育，以精心设计的“信仰之光”“将帅风骨”“报国同心”等馆藏设计，集中展现了中国共产党的伟大奋斗精神，成为创新育人理念的一个基层党建和思政教育工作基地。

多年来，常熟理工学院相继推出“四航”计划、“党课专员”制度并组建“经典”项目经典阅读导师团、党建导师团等，引导入党不同阶段的大学生加强理论学习和实践锻炼，做好政治素质和业务能力“双过硬”的马克思主义学院专职骨干教师优选工作，推动党建工作和思政教育深度融合并积极发挥育人功能。

在党建工作引领下，充分发挥专业优势，将思政教育与专业教学、学习相结合，促进思想政治和专业能力的双重提升，是近年来常熟理工学院各级党组织推进“党建+”工作模式的重要探索实践。

“经典译站”学习社是常熟理工学院外国语学院精心打造的“党建+”特色品牌。依托“经典译站”，外国语学院党委设计了一系列具有专业特色的主题实践活动，编译出版了多语种“口袋书”特色文化产品，并作为“入学见面礼”每年赠送给新生。

“这样学理论，一点都不觉得枯燥。”日前，常熟理工学院图书馆第二党支部《之江新语》阅读分享会上，党员教师们由衷地感慨道。此次分享会是图书馆红色经典阅读系列活动之一，也是探索创建红色经典阅读样板党支部的重要一环。

在红色经典阅读样板党支部建设中，图书馆结合部门业务工作特色，遴选红色经典作品并加强组织策划，通过深度精读、交流分享以及编制题库、测试竞赛并建立共享党建数据库等环节，逐步完善红色经典阅读机制，推动校内形成浓厚的红色经典阅读环境，促使师生通过阅读、学习不断提升思政教育水平。

落实立德树人根本任务，推动党建、思政工作创新，离不开榜样的力量。2015年以来，该校创新发挥“头雁效应”，打造“立德树人”文化品牌——“理工星空”专题，多角度讲述身边的党员故事。历时6年，“理工星空”专题持续推出100余名师生榜样，成为学校加强“党建”“思政”与“专业”融通教育的标杆，其关注每一位“星空”人物的既往奋斗、当下努力、未来发展，生动展示了常熟理工人的精神品格，树立了良好的师德学风，凸显了立德树人的价值导向。（记者苏雁）

(责编：迟翔宇(实习生)、熊旭)