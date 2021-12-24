原标题：甘肃成立首家高校妇联组织：打造女性“温暖之家”

12月23日，兰州财经大学妇女联合会成立揭牌。 魏建军 摄

23日，兰州财经大学妇女联合会成立揭牌，这是甘肃省成立的首家高校妇联组织，旨在建设成为深受广大女教职工和女大学生信赖和热爱的“温暖之家”。

兰州财经大学是黄河上游甘青宁三省区唯一的财经大学，也是三省区财经类学科设置齐全、办学规模最大的普通高校。近年来，该校为国家特别是西北地区培养和输送了大批经济管理类专门人才，为甘肃乃至西北地区经济社会发展作出贡献。

甘肃省妇联党组成员、副主席董晓玲表示，兰州财经大学妇联的成立是站在新起点上谋划和推动学校妇女工作发展的一件大事，更是甘肃深化妇联改革进程中的又一次生动实践。

董晓玲说，财经大学妇联要按照省妇联的总体安排部署，紧紧围绕学校中心工作，发挥妇联组织优势，把一万多名女教职工和女大学生的积极性、主动性、创造性最大限度地调动起来，激励她们为新时代建功立业，为学校的改革发展贡献巾帼力量。

她建言，要尽快完善妇联相关制度，通过建立妇女微家等活动阵地，把妇联触角延伸到学校的所有女教职工和女大学生群体中，真正把妇联组织建设成为深受广大女教职工和女大学生信赖和热爱的“温暖之家”。

另外，通过党建带妇建，将妇女工作纳入学校党建工作总体框架，支持妇联依照法律和章程独立自主地开展工作，构建党委领导、上下联动、广泛参与的高校妇女工作新格局，为全省高校妇联工作创经验、做示范。

兰州财经大学党委书记贾宁表示，在学校近70年的办学历程中，广大女教职工和女大学生始终把个人理想追求主动融入学校改革发展的火热实践，以巾帼不让须眉的豪情，在学校事业发展中充分发挥了“半边天”的重要作用。

贾宁说，要有针对性地做好联系妇女、服务妇女各项工作，关注妇女身心健康，做好妇女维权服务工作，促进男女平等和妇女全面发展。引导女大学生树立正确的婚恋观，增强自我保护意识。注重提升女大学生就业创业能力，为她们顺利走上社会创造良好条件。

“探索研究做好新时代高校妇女工作的方式方法。推动工作力量下沉，深入了解妇女所需、所盼，多做得人心、暖人心、稳人心的工作。”贾宁表示，各部门联动，形成推动学校妇女事业发展的强大合力，把妇联建成“党委信任、妇女拥护、师生认可”的温暖之家。

该校妇联组织还将有针对性地做好创新创业、毕业求职、婚恋交友、心理疏导、法律救助、老人赡养、子女教育、帮扶慰问等方面的服务工作。同时，建立健全巾帼志愿服务机制，关注女教职工和女大学生心理健康，提升她们的获得感、幸福感、安全感。(记者 魏建军)

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