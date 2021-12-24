“来，我先带大家跑几圈，一起热热身……”近日，东京奥运会举重冠军石智勇走进浙江省宁波市鄞江中学，为30多名体育社团的学生上了一堂特殊的体育课。

课堂上，同学们跟着石智勇一起进行了单腿跳跃、高抬腿、腰腹训练、颈肩部训练等训练动作。石智勇耐心讲解动作要领，细心纠正同学们的动作。高三学生俞齐能是校篮球队的一员，正在备考体育单考单招。“今天能得到奥运冠军的亲自指导，让我备受鼓舞！”他激动地说。

石智勇是作为宁波市中小学素质教育特聘专家参加这次活动的。首批受聘的专家还有东京奥运会射击冠军杨倩、全国劳动模范万亚峰等人。

不久前，宁波市成立了素质教育领导小组，体育、文艺、美术、劳动、综合共五个指导中心率先诞生。宁波市教育局协同市体育局、文广旅局、文联、科协等多部门，推动全市学校素质教育发展。为了帮助孩子们从小培养体艺兴趣，激发体艺潜能，规范体艺教学，五个指导中心加大力度开展校外优质教育资源进校园工作，加大挖掘与统筹力度，引导一批体艺名家开设课程，为中小学素质教育服务。

为保障“大师课堂”实现常态化和持续性，宁波市教育局“双减”办发布了合唱训练、陶艺培训、书法课等“素质教育优质课程”。这些课程由宁波的专家、名家们通过线下和线上的方式进行教学，各地各校可通过预约方式充实到课后服务内容。

北仑区泰河学校作为浙江省劳动教育培育学校，借助宁波市教育局发布的“素质教育优质课程”，开展了丰富多彩的课后托管服务，通过开设版画、琵琶、网球等特色课程，给孩子们更多的学习空间和成长空间。同时，通过提高课堂效率，来促进学生们课堂上学习的有效性，让学生“吃足吃饱吃好”，无形之中减少了课后辅导的需求，真正从“双减”中受益。

“依托五个指导中心的新模式，构建集课内课后、校内校外于一体的素质教育培养机制，进一步集聚资源要素，建立起贯通启蒙、拓展、提升、评价、培优等多元化、递进式的培养立交桥，目标是实现体育方面‘一人一技’、艺术方面‘一生一艺’的美好教育愿景，让每个学生有健康的体魄，有高雅的艺术修养，满足学生多样化的成长需求。”宁波市教育局局长毛才盛说。（俞素梅）

(责编：迟翔宇(实习生)、熊旭)