中青报·中青网记者 邢婷 通讯员 王丽 赵晓晨

原标题：青岛共青团为青年办实事暖人心

第一次来青岛求职，大学毕业生廖晶（化名）是从一个名为“青年人才驿站”的地方感受到这座城市的暖意的。

目前青岛市已建成18处“青年人才驿站”。对广大来青岛求职的外地学子而言，青年人才驿站如同“来青暖心第一站”：提供7天以内免费住宿、政策咨询、岗位推介等一站式服务，由此破解青年人才来青“落脚过渡期”的问题。在廖晶看来，这“对刚毕业求职的学生来说特别贴心，也节省了很多开支”。

自党史学习教育开展以来，青岛共青团精准聚焦青年所需所盼，扎实开展“我为青年办实事”，全方位、多角度服务广大青年，推动学习教育成果转化为服务青年的生动实践，切实提高青少年的获得感、幸福感。

瞄准需求难点 服务青年创新创业

实现顺利就业、成功创业是青年成长成才、建业圆梦的关键。青岛共青团对准青年需求，全力帮扶青年就业创业。

今年以来，青岛共青团举办“青鸟计划·唯才唯青岛”青年人才云上招聘会、高校专场招聘会10场次，通过线上推介、互动答疑、面试应聘的方式，实现“就业服务不打烊，网上招聘不停歇”；组织开展“青鸟计划·技能提升季”主题活动40余场，通过校园招聘会、宣讲人才政策等形式精准对接学子需求；开展青岛市“青鸟计划·实习实践季”活动等。

参加过暑期实习活动的鲁川（化名）说：“这是理论与实践的很好的结合，我很珍惜这次机会，也期望在毕业后能回到这里继续从事相关工作。”

瞄准青年创业的痛点难点，青岛共青团通过深化青创先锋行动，打通赋能青年创新创业的“资金链”，构建助力青年创新创业的“服务链”。其中，“青创先锋法律护航”行动组织60家法律服务站、230名青年律师提供法律服务430余次；对接青岛市农商行等金融单位，为青岛各级各类优秀青年创新创业提供低息贷款。

更多的服务清单就此展开：首批百名青年创业导师开展创业培训、创业辅导、结对帮扶等；青创先锋文明岗为创业青年量身定制“一人办好服务链”；成立青年创新创业综合服务平台、资本赋能平台等。

搭建服务平台 助力青年成长成才

针对乡村人才，青岛共青团扎实推进“乡村好青年赋能行动”，坚持“扩大选树视野”和“严把审核关”两手抓，积极为青年到乡村基层服务锻炼搭建舞台、提供机会、创造条件。

为此，青岛共青团实施乡村振兴青春建功行动，发起“乡村产业转型升级”“乡村人才培育”等五大青春战役；举办“乡村振兴青年大讲堂”17场，选树乡村好青年2000余人，组织发动800个团组织、青年社会组织结对帮扶2000名农村青年创业带头人；同时，积极搭建各种交流平台助力青年发展等。

在全市各级团组织中开展的“爱青岛，让青岛更美好”青年会客厅活动是另一重磅举措。会客厅围绕青年关心关注的领域，通过走访调研、座谈交流、沙龙分享等形式，倾听青年诉求，链接各类资源，为青年解难题办实事。截至目前，会客厅已邀请20余个业务主管部门、50多位相关领域专家，面向不同行业领域的300余名青年开展各类活动40余期。

青岛共青团还积极搭建志愿服务平台。推出《志愿者招募》《认识大型赛会志愿服务》等10堂志愿服务网络课程，提供大型赛会志愿服务实践平台，在2021青岛马拉松、博鳌亚洲论坛全球健康论坛第二届大会等活动期间，组织近万名青年志愿者参与志愿服务。

动员社会力量 帮扶困难青少年

针对困难青少年群体，青岛共青团着力发挥组织优势，统筹社会资源，以实际行动促进青少年健康成长。

在“希望小屋”儿童关爱项目建设推进过程中，青岛共青团拓展募资渠道，积极探索“互联网+公益”新模式，广泛发动团员青年捐款，2021年共筹集“希望小屋”建设款520余万元，建设“希望小屋”112个。

青岛共青团还通过开展志愿服务、结对帮扶等，帮助受助儿童通过“小屋焕新”实现“精神焕彩”。此外，青岛共青团还努力发动社会力量，帮助困境儿童实现小小心愿；联合相关企业，针对农民工子女开展结对帮扶和暑期托管等。

下一步，团青岛市委将紧扣青年成长中的难点、痛点、堵点，围绕青年就业创业、志愿服务、交友联谊、社会融入、权益维护等实际需求，建立巩固“我为青年办实事”长效机制，助力青年成长发展。(邢婷 王丽 赵晓晨)

(责编：林禹彤(实习生)、熊旭)