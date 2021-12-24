近日，四川省甘孜藏族自治州稻城县境内的国家重大科技基础设施空间环境地基综合监测网（子午工程二期）标志性设备“圆环阵太阳风射电成像望远镜”施工现场，建设人员在百米高的定标塔上进行封顶工作。

随着一系列国家级重大科技项目相继落地，稻城县已成为中国重要的天文观测地。目前，稻城以推动创新发展、绿色发展为主题，推进“旅游+科技”融合发展，以建设稻城天文科学园为目标，以建设星空小镇为载体，努力打造天文科技旅游目的地。

9月，稻城已在嘎通镇启动稻城天文科普馆及稻城天文观星基地的前期工作，预计2022年上半年开始动工建设。天文科学园建成后，将与稻城亚丁景区、皮洛遗址公园成为互补，形成以天文宇宙探秘、高原生态观光、考古历史发掘的多元复合、特色突出的旅游综合布局，构建观光、文化、科普、人文、体验等“全季节、全天候”的旅游产品体系，为游客提供专业的天文体验场所和专业的户外科普教育场地，丰富天文科普知识，提高创新实践能力，整体提升稻城县的旅游吸引力与竞争力。（张黎萍 胡文凯）

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