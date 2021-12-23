原标题：教育部：97.3%的家长对学校减负提质工作满意

“学校直报平台收到了7714万份家长无记名调查问卷，97.3%的家长反映对学校减负提质工作表示满意。”在12月21日的教育部新闻发布会现场，教育部基础教育司司长吕玉刚给出了这样的数据。

“双减”政策已经落地实施一个学期。目前线下校外培训机构已压减83.8%，线上校外培训机构已压减84.1%。培训市场虚火大幅降温，广告基本绝迹，资本大幅撤离，野蛮生长现象得到有效遏制，全社会支持和认可“双减”改革的良好氛围逐步形成。可以说，各项工作都在紧锣密鼓地推进，也取得了实实在在的成效。

作业更合理，课后服务更丰富，满足个性化需求

“双减”后，学生作业总量和时长得到有效控制。吕玉刚介绍，各地各校普遍（99%以上）制订了比较完善的作业管理办法，建立了作业公示制度，学校作业总量和时长调控基本达到了规定要求，在规定时间内完成书面作业的学生占比由“双减”前的46%提高到目前的90%以上。不少地方通过制订分学科作业设计指南、开展作业设计大赛和优质作业展示交流活动，着力提高作业设计质量，学生过重作业负担问题得到初步解决。99.6%的学生家长反映，本学期教师没有再给家长布置作业或要求家长批改作业。

课后服务基本实现全覆盖，各地各校在课后服务时间不仅指导学生有效完成书面作业，做好答疑辅导，还普遍开展了丰富多彩的科普、体育、艺术、阅读、兴趣小组和社团活动。北京市广渠门中学校长李志伟说，学校把课后服务做成课后课程，集中优质资源，最大程度丰富学生选择，拓宽学生成长渠道。在提供课后课程时，他们特别注重满足学生个性化需求，并把课后课程质量纳入到学校评教评学体系中。

在北京市朝阳区实验小学，学校做好课业辅导，在课后服务时段开设“有意思”的学科课程，为学生提供配音、演说家等可选择的“作业超市”，让学生依据自身兴趣，选择适合自己的作业。还注重发挥骨干教师的辐射和引领作用，采取“集中+个性”辅导答疑相结合的形式，开展“导师制”辅导，学生可以在本年级或者跨年级走班，和“导师”一起探究不懂的、有趣的问题。校长陈立华表示，课业辅导的有效实施，缓解了“双减”之后家长的焦虑，吸引学生学习回归校园。

一线基层教师队伍身上体现了担当和执行力

“双减”之后，也有教师反应，工作时间延长，工作负担加重。

吕玉刚说，很多老师参与课后服务工作，客观上确实给老师增加了新的负担。广大人民教师在这一过程中表现出了高尚的教育情怀，发扬了奉献精神，值得敬佩。

对老师的负担问题，教育部门应该想尽一切办法创造条件不要让老师的负担过重。吕玉刚说，首先，要按照编制把教师补充到位。之后，会依照国家中小学编制标准，以县为单位，核定中小学教职工编制。第二，要积极探索推进实行教师弹性上下班，学校要统筹好三点半前和三点半后老师的工作安排，不必每个老师都整天耗在学校。此外，也要统筹利用社会资源，吸引社会上的专业人士参与学校工作。

作为基层一线教学团队中的一员，陈立华说，在基层教师队伍身上，也体现了落实国家“双减”政策中的担当和执行力。“我自己觉得还是挺骄傲的。”

“双减”以来，除了落实弹性上下班制度和引入校外资源外，北京市朝阳区实验小学增加了工会的活动，帮助老师缓解紧张的情绪，也请了一些心理专业机构，为老师们做心理疏导。“解决教师的负担也是为了让老师更好地为孩子们的成长服务，让孩子们学得有趣、学得高兴。”

李志伟也诚恳表示，学校和家长、学生是命运共同体。“大家都关心青少年儿童的健康快乐成长、全面发展，其实这也是我们教育人责无旁贷的责任。请大家放心，我们一定做好这项工作。”（张盖伦）

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