原标题：深刻领会全会精神 聚焦铸魂育人 国家开放大学扎实推进“我为师生办实事”

国家开放大学把学习贯彻党的十九届六中全会精神作为重大政治任务，作为党史学习教育重要内容，深入开展“我为师生办实事”实践活动，以“看得见、摸得着、感受得到”的实事成果回应师生关切，深化全会精神学习效果，巩固党史学习教育成效，不断推动全会精神学习和党史学习教育向实践运用转化。

聚焦铸魂育人，多措并举实现教育惠民

以“乡村振兴”为重点推进学历教育惠民。成立乡村振兴学院，组织实施“一村一名大学生计划”“乡村教师学历提升计划”等系列项目，推动实现巩固拓展教育脱贫攻坚成果同乡村振兴的有效衔接。其中，“一村一名大学生计划”累计为新农村建设和乡村振兴就地培养专、本科农民大学毕业生近60万人。

以服务老年学员为重点推进终身教育惠民生。建设全国老年教育资源共享和公共服务平台，发布互联网+老年教育全国首批老年教育通识课程，为老年学员提供更加多样的学习服务；优化资源供给，开发《幸福课》《家族故事写作》《手机短视频制作》等新型特色课程，提高老年人适应社会快速发展的能力；对老年大学魏公村校区相关楼层进行适老化改造。

以非学历培训为着力点激发内生发展动力。社会教育部积极推进非学历教育项目负责制，鼓励全校教职工广泛参与非学历教育项目，进一步激发内生动力，探索非学历教育新机制；面向校内17个部门开展项目制宣讲活动，依托学部教学团队，开启了以非学历课程培训推进学历精品课程建设的有效探索；深耕教师、人工智能、大数据、大健康、乡村振兴等重点领域和特定人群，整合优秀师资力量，对接行业企业岗位需要，打造权威培训课程。

以打造“开放式数字马院”为切入点聚焦铸魂育人。充分发挥国开“互联网+”优势，汇聚系统内外优质思政课教学资源，建设“开放式数字马院”，实现了系统内外的思政课资源共享、思政课教师集体备课等功能；聚焦立德树人根本任务，多渠道探索大规模在线思政教育新模式；组织名师讲“四史”网络公开课4讲，体系共有120余万师生参与线上学习；组织课程思政专题工作坊，开展各专业课程思政大赛及成果展示，切实提升国开教师育德意识和思政能力。

关切基层需求，解决师生“急难愁盼”

坚持问题导向，解决教学科研难点痛点堵点。与中国大学慕课签订战略合作协议，推动学历教育课程无缝使用中国大学慕课视频、课件等资源。建成“互联网+教育”示范学习中心，完成公有云服务采购、校园网升级改造及核心业务数据灾备工作，推进学校基础设施更新换代；将学历教育、社会培训、老年大学全教学业务统一进学习网，实现开放教育业务课程一网集中承载。开发支持师生少跑路的“网上办事大厅”和移动校园APP；集电子入学通知书、电子学生证、电子单科证书等内容的电子证照新服务业态受到了广大师生的欢迎，大大提升了运转效率、提高了服务质量。整合融合门户和办事大厅功能资源，解决平台多、账号多、跳转多等痛点问题，努力实现“一网通办”服务。目前第一批移动校园及融合门户功能清单78项，涵盖了学生日常办事全场景。

服务教师期盼，助力优秀教师队伍成长进步。落实课程思政要求，通过教学培训与交流、教学观摩、教学工作坊、主题学术论坛等多种形式，带动体系内专业骨干教师积极开展课程思政建设研讨。组织对智慧直播室、智慧演播室进行改造升级，开展教师和技术运维人员直播课程制作培训，支持教师直播课程实践，《人工智能（AI）的教育应用》《社区社会组织的培育与发展》等一批直播课程上线，深受广大教师和学生的好评。服务教师承担教育部重点建设项目，通过需求调研、典型工作任务提炼和解构、课程设置转换等方面的研究，提升教师专业建设能力；服务教师申报教学成果奖，围绕成果形式、成果内容、应用推广、综合水平、优先条件等方面，广泛动员教师申报，凝练教学成果，深化教学改革；推动“名师好课”专项建设工作，对学历教育资源更新起到重要推动和促进作用。

满足学生需求，实施学生入学毕业全流程服务。广泛调研学生需求，调整课程直播时间，并进一步拓展直播公开课社会播出渠道。利用最新的电子签章技术试行颁发电子入学通知书、学生证，解决纸质版入学通知书、学生证到手时间长、发放不便捷、保存不方便等问题。改革毕业管理，全年毕业审核批次由2次增加至6次，满足假期学生毕业要求，通过多批次毕业审核确保符合毕业条件的学生能及时毕业，进一步缩短毕业证书办理和发放时间。建立绿色通道，解决学生的个性化服务。为学生提供加急打印、单独优先寄送和扫描发送电子版的服务。

坚持立德树人，提升办实事质量水平

学校领导班子带头推进。学校把“我为师生办实事”实践活动作为党史学习教育的重要任务，列为学校党委会、校长办公会、领导小组会的固定内容，定期汇报情况、经常督促进展、集体研究问题。召开党史学习教育领导小组会议暨“我为师生办实事”交流会，总结学校党史学习教育进展成效，安排部署下一阶段党史学习教育重点工作。会议强调，要以学史力行为落脚点，胸怀“国之大者”，着力解决师生急难愁盼问题，要进一步梳理台账，将立德树人根本任务融入日常、融入经常、久久为功，巩固已取得的成果，按时保质履行工作承诺，确保工作迈上新台阶。

不断提升质量水平。进入年底总结阶段，学校督察办公室加强对办实事的督查，对一些“卡脖子”问题进行了分析梳理。截至目前，学校76项“办实事”事项已完成50项，其中13项重点事项已完成7项，计划内的剩余事项基本进入收尾阶段，并将按计划完成。

正向激励年度开局。学校将以党史学习教育为契机，进一步聚焦开放大学高质量发展，把为师生办实事、解难题作为检验党史学习教育成效的标尺，切实做到从政治上看开放教育、从民生上抓开放教育、从规律上办开放教育，坚持开拓创新、求真务实。学校要求，要按照“十四五”规划要求，开好局、起好步，学历教育进一步创优提质，非学历教育进一步夯实基础，信息化建设进一步加快推动，不断搭建和完善“四大平台”，全面开启建设中国特色世界一流开放大学新征程。

（供稿：国家开放大学）

(责编：迟翔宇(实习生)、温璐)