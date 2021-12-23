原标题：陪跑、陪玩、陪学……近六成受访青年体验过陪伴式服务

陪跑健身、陪玩游戏、陪伴学习……随着各种新兴业态的发展，不少年轻人喜欢上了陪伴式服务。不过，在满足心理需求的同时，这类服务往往因为缺少严格的标准和规范，容易出现纠纷和问题。近日，中国青年报社社会调查中心联合问卷网（wenjuan.com），对1535名受访青年进行的一项调查显示，58.7%的受访青年体验过陪伴式服务，56.3%的受访青年觉得在陪伴式服务中容易遇到人设与实际不符的情况。58.4%的受访青年建议明确服务内容和规范，58.2%的受访青年建议加强对违规服务行为的惩处。

受访青年中，00后占17.5%，90后占56.3%，80后占26.1%。男性占44.5%，女性占55.5%。

58.7%受访青年体验过陪伴式服务，00后体验过比例更高

正在读研的李艺（化名），在考研期间加入过一个陪伴学习的线上自习室，大家可以同时学习，“现在很多App都有类似功能，加入的人可以一起自习”。

李艺觉得，如果是一个人学习，会有压力或者学不进去，约同学去自习室，又很难凑时间。线上自习室可以根据自己的时间随时进入。“大家在一起互相监督，学习会很安心投入”。

调查中，58.7%的受访青年体验过陪伴式服务。交互分析显示，00后受访者体验过的比例更高（65.1%），然后是90后（62.0%），最后是80后（47.4%）。

大学生李可（化名）在高三毕业那年，接触到了线上陪伴服务。她在一款游戏软件上发现，除了可以进行线上趣味游戏，还可以进入语音房间，很多年轻人都在里面聊天。

后来上了大学，李可有过睡不着或压力大的时候，就找了一些专门提供睡前聊天的服务。“有公众号还有小程序，会有人在睡前给你讲故事，也可以聊天”。李可说，有一次受了委屈心情不好，就找了一个陪自己聊天的人，“她陪我说了很多话，安慰了我很久，第二天早上还叫我起床。我觉得她人很好，差不多连着一周都选了她的服务，直到后来忙起来就没再用过”。

在互联网公司工作的90后陆桃（化名），用过陪跑健身和陪伴音频节目。“可能我在使用这类服务时，会更多考虑实用性需要，而不仅为了新奇体验或打发时间”。

陆桃说，虽然很多音频节目都是提前录制好的，在收听时并不像直播那样可以实时互动，但对自己来说也能起到陪伴作用。“经常在结束了一周工作后，窝在沙发里听这些节目，很放松。如果有聊到感兴趣的话题，比如对热点现象的分析或影视剧评论等，我也会听节目主播的观点，对自己也有启发”。

“像陪跑健身，更加具有实用性了。”陆桃告诉记者，陪跑员是朋友以前的健身教练，后来因为新冠肺炎疫情防控很多学员觉得去健身房不方便，就会找教练陪着在户外跑步健身。

数据显示，游戏陪玩（37.2%）、陪跑陪健身（34.8%）和陪聊（30.6%）是受访青年体验过比较多的陪伴式服务类型。其他还有：陪伴学习（26.0%）、陪伴式音频节目（19.0%）和哄睡叫醒（16.4%）等。

58.4%受访青年建议明确陪伴式服务内容和规范

李可回忆，自己第一次进入语音聊天室时，感觉有些人听起来比自己还小。李可说，虽然在使用陪伴服务时没遇到什么问题，但还是有顾虑的，“像一些涉及到为异性提供服务的，可能会存在打擦边球的问题。还有很多是需要花钱来买服务的，如何来保证消费者权益，还缺乏明确的渠道。比如对服务不满意，只能给它评低分，但很难实际解决问题”。

“如果与异性在游戏陪玩中认识，那可能会有想往现实关系发展的问题，可能会遇到‘甜蜜陷阱’。”大四学生刘芳（化名）感觉，有的人想通过陪伴服务来找男女朋友，这样就容易混淆“虚拟陪伴”和现实情感的界限，“这就需要双方对服务内容达成共识，要更加明确”。

对于陪伴式服务容易遇到的问题，56.3%的受访青年认为是打造完美人设，与实际情况不符，51.4%的受访青年认为是用固定话术和套路应付服务对象，50.8%的受访青年认为是变相敛财，陷入消费陷阱。其他方面还有：遭遇“甜蜜陷阱”，欺骗感情（49.5%），涉黄等违规行为更隐蔽（37.0%）和服务内容难界定，难以有效维权（29.1%）等。

“如果说陪聊、哄睡等陪伴服务带有一定随意性的话，像陪跑这样的服务则需要有一定的专业要求。” 陆桃说自己在选择陪跑时，倾向于熟人介绍，这样在资质上相对有保障，“不知道现在类似平台是怎样考察服务提供者资质的，平台能否起到把关作用”。

“陪伴式服务是一个比较新兴的行业，但年轻人确实有这样的需求，而且也比较个性化。”李可觉得，需要对陪伴式服务的内容、种类进行进一步的明确和划分，“据我了解，提供陪伴式服务的人，大多是以兼职的方式进行，可能有的人就以一种随意的态度来对待。虽然不是全职，但同样应该有职业规范，对入行门槛有一定的要求”。

对于陪伴式服务的发展，58.4%的受访青年建议明确服务内容和规范，58.2%的受访青年建议加强对违规服务行为的惩处，53.6%的受访青年期待加强对服务提供方的监管，53.3%的受访青年希望提高服务的专业化和准入门槛。其他建议还有：注重长效的情绪疏导而非短期陪伴（42.2%）、提升隐私信息保护（41.6%）和加强服务个性化设置（23.3%）等。

据《北京日报》报道，在陪伴服务经济领域，除了缺人才，还存在缺规范、缺标准问题，甚至存在灰色地带，需要不断完善产业发展和相关法律法规。

“现在有很多针对不同群体的陪伴式服务，比如针对孩子的亲子陪伴阅读，针对老年人的陪伴护理等，‘陪伴师’越来越成为一种职业身份。” 陆桃觉得，需要从年轻人对陪伴式服务的需要出发，进一步明晰服务标准，规范行业的发展，“比如有的人想通过陪聊来疏导情绪，那么他的需求就不只是随意聊天这么简单，提供服务的人也需要具备相关的知识、技能”。

此外，陆桃认为，使用陪伴式服务的人，要注意隐私保护，警惕个人信息泄露。同时也建议互联网监管机构把提供服务的相关平台，纳入监管重点。（记者 孙山 顾鑫凤）

(责编：温璐、熊旭)