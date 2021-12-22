原标题：北京经济如何体现“稳”

为迎接即将到来的“两节”，本市各大商超均加大了备货量 摄影/本报记者 付丁

编者按 中央经济工作会议12月8日至10日在北京举行。会议对当前的经济形势给出了透彻的分析，对新发展阶段下，许多重大的理论和实践问题给出了系统化的顶层设计。

从今天起，本报陆续推出年终专稿，报道全市上下力争“早”字，为争取明年开门红而进行的一系列生动实践。

稳字当头、坚持稳中求进的工作总基调，完整、准确、全面地贯彻新发展理念，是中央经济工作会传递出的重要信号。稳就业、稳市场、稳金融……北京青年报记者近日在采访中了解到，“稳”已经成为北京经济发展的第一要义。

本市生源高校应届毕业生

就业率达到96.1%

“要在推动高质量发展中强化就业优先导向，提高经济增长的就业带动力。”北京市人社局相关负责人认为，解决好高校毕业生等青年就业问题，是“兜住社会民生底线”的肯綮所在。为此，本市创新“一抓三保五强化”的制度安排推动实现更加充分更高质量就业。

所谓“一抓”，即抓实一项机制，坚持把就业工作机制建设作为落实就业优先战略的重要抓手，全面统筹就业工作、全面监测就业形势、全面强化就业服务。“三保”指的是北京市将更多的关注倾注在重点群体、重点企业、重点领域发展上。

在重点群体方面，针对高校毕业生，深入挖掘各领域就业资源，依托北京毕业生就业创业服务平台，实现供需信息互通互认、精准匹配。目前，本市生源应届高校毕业生就业率达到96.1%。建设一批大学生创业板孵化培育基地，形成“政府+市场+园区+高校”全链条服务机制。目前，大学生创业板展示企业数量累计达到196家，注册资本累计达到13.8亿元。针对就业困难人员，大力支持新业态劳动者就业，扩大公益性岗位安置规模，强化“一对一”精细化就业援助，确保了“零就业家庭”动态清零，切实托住了就业底线。今年已累计帮扶城乡困难人员就业15.46万人。

取消毕业生入职重复体检

降低企业招聘成本

在重点企业方面，将更多的帮扶给予了中小微企业，包括延续实施失业保险返还、以工代训扩围等援企稳岗政策。通过减税降费、金融支持等综合性举措，精准支持中小微企业、个体工商户加快恢复生产经营，更好稳定就业。据统计，截至10月底，本市累计核准发放补贴资金70.91亿元、惠及823.2万人次。市人社局负责人举例称，如华天集团受到新冠疫情冲击较大，近两年来已享受失业保险费返还资金16.44万元，岗位补贴和社会保险补贴65.45万元，精准支持临时性岗位补贴2.77万元，以工代训培训补贴134.32万元。

重点领域方面，则制定实施创业带动就业三年行动计划，逐步聚合政策服务资源和市场化服务资源，形成创业培训、融资支持、孵化基地、成果转化等全链条创业服务。截至10月底，新增参保创业单位5.34万户，带动就业岗位26.95万个。

此外，为给劳动者营造公平公正、和谐有序的就业环境，北京市还推出包括强化政策系统性、强化服务便利性、强化培训实效性、强化市场主导性、强化执法针对性的五大支撑性举措。其中，打破部门职能限制，取消毕业生入职重复体检，实现结果互认，取消非公单位接收毕业生就业协议书签字盖章环节。

北汽福田汽车股份有限公司，今年预计招聘480名高校毕业生。按照惯例，该公司一直将集中组织毕业生入职体检作为校园招聘的必备环节，而上述政策发布后，公司立即根据要求修改了入职流程，北汽福田人力资源部门负责人表示，入职体检是企业招聘成本中的一项重要支出。这一政策的出台，既减轻了毕业生负担，也降低了企业招聘成本。

今年前11个月

全市总消费同比增长13.1%

除了稳就业，保民生保市场主体也是当下促进社会经济发展的重要“抓手”之一。随着北京不断推进高质量发展，坚持稳中求进，一系列微观政策正在激发着市场活力。

7月19日，国务院批准北京等5个城市开展国际消费中心城市培育建设以来，北京市率先印发《北京培育建设国际消费中心城市实施方案》，全面推出“10个专项+17个区域”配套实施方案，形成“1+10+17”实施方案体系。

实施方案包括消费品牌矩阵逐步优化，前三季度吸引696家首店落地北京，是去年全年落地总量的3.8倍；便民消费供给水平不断提升，今年精准补建、提升各类基本便民商业网点612个，基本实现全市社区便民商业服务功能全覆盖，平均每百万人拥有连锁便利店（社区超市）数量由去年的282个提高到310个。各项工作带动北京培育建设国际消费中心城市实现了高质量起步，1-11月全市总消费、服务消费、社零总额分别同比增长13.1%、15.5%和10.4%。

在生活必需品市场供给上，据市商务局介绍，今年中秋、国庆期间，本市各大商超均加大了货源组织，米面粮油等重点商品备货量较平时增加2倍左右。市内10家主要批发市场、大型连锁超市的粮油日均销售稳定，商业库存充足；鸡蛋供应货源充足，价格在合理区间波动，企业商业库存保持稳定；全市蔬菜上市总量日均保持在2.2万吨，货源充足，价格平稳。对于即将到来的元旦、春节“两节”本市将在落实好疫情防控措施的前提下，切实做好生活必需品保供，确保节日市场平衡。

本市住房市场

首次禁止“长收短付”

北京的房地产市场又是如何坚持房住不炒、稳定房地产市场预期的呢？北青报记者从市住建委等相关部门获悉，截至今年9月底，全市建设筹集政策性住房55067套，完成全年任务的110%；竣工政策性住房80697套，完成全年任务的101%。截至2021年10月，北京市场租房补贴当月发放户数为24275户，新增市场租房补贴户数为7745户，全面完成年度任务目标。同时，本市支持发展集体土地租赁住房，鼓励存量闲置商业、办公楼宇等改造为租赁型宿舍或公寓。这些举措为北京房地产市场以及房屋租赁市场的稳定打下了基础。

此外，8月24日，《北京市住房租赁条例》正式对社会公开征求意见。为维护住房租赁市场的稳定健康发展，北京印发实施长租公寓监管新规。对风险较大的长租公寓进行强监管。首次明确限制租赁企业“资金池”，禁止“长收短付”，严控“租金贷”拨付对象，承租人申请的“租金贷”资金不得拨付给住房租赁企业，只能拨付给个人，住房租赁企业向承租人预收的租金数额原则上不得超过3个月租金。

化解金融风险

北京紧跟制度设计

为了完善金融风险处置机制，既防“灰犀牛”又防“黑天鹅”，北京于日前出台了《北京市地方金融监督管理条例》，从制度设计层面给出了稳金融的“钥匙”。

北青报记者了解到，根据条例，如果地方金融组织经营活动存在重大金融风险隐患，且严重损害金融消费者合法权益的，市地方金融监督管理部门有权采取一系列限制措施，并在必要时向社会提示风险。例如，可以责令其暂停部分业务，或是限制其重大资产处置等。

条例明确，地方金融组织应当制定金融风险应急预案，在发生重大待决诉讼或者仲裁、接受刑事调查、重大负面舆情以及群体性事件等风险事件时，应当立即启动风险应急预案，及时采取应对处置措施，并在24小时内报告情况。一旦形成重大金融风险，有关部门有权适时扣押有关财物，查封有关场所及其设备设施，采取冻结涉案资金、限制相关涉案人员出境等措施。

条例还特别提出设立“双罚”制度。对地方金融组织给予行政处罚的，可以根据具体情形，同时对负有直接责任的法定代表人、董事、监事、高级管理人员和其他直接责任人员处以罚款，没收违法所得。情节严重的，可以处一定期限的市场禁入。

此外，为了提高监管能力，今年9月，市金融监管局举办加强金融监管和防范金融风险专题培训班。市金融监管局机关和事业单位、各区金融办和北京金融法院共70余名干部参加了此次培训。据了解，此次培训是在国务院《防范和处置非法集资工作条例》和《北京市地方金融监督管理条例》出台的背景下举办的，通过培训促进地方金融系统干部深化认识和理解两个条例，进一步提升依法行政、依法监管的能力水平，进一步增强依法依规防范和处置非法集资、打击非法金融活动的意识，通过加强地方金融监督管理，防范化解地方金融风险。

文/本报记者 解丽 李佳 朱开云 程婕

(责编：郝孟佳、熊旭)