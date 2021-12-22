原标题：徐州：为事实孤儿撑起“心灵晴空”

前不久，11岁的希希（化名）收到了人生中的第一件快递——一套梦寐以求的世界名著。他的这个微心愿被收录进徐州市“事实孤儿”区域化关爱大数据平台后，被社会爱心人士“认领”。

这是团徐州市委为“事实孤儿”（即父母监护缺失或父母无力履行监护责任的儿童）打造的区域化关爱体系的“数据枢纽”。平台上记录着1398名“事实孤儿”及“梦想小屋”建设信息，以及关爱阵地、关爱项目等情况。每次“微心愿清单”一发布，很快就被热心人士“秒杀一空”。

团徐州市委书记韩锋说，2021年，他们为“事实孤儿”打造715间“梦想小屋”，提升区域化关爱“公转”效率，实现对小屋的精细化管理，将区域化关爱打造成汇聚信息流、资源流、项目流的平台，实现了需求与资源“一键通”，做好“陪伴事实孤儿成长”的后半篇文章，为孩子们撑起“心灵晴空”。

让“事实孤儿”备感温暖

今年9月，20岁的徐州青年刘庆贺大学毕业后，成为家乡铜山区张集镇团委的一名工作人员。他的第一个结对帮扶对象就是希希，经过近一个季度的走访，如今每次去家访都像回自己家一样“熟门熟路”。

2019年，希希的父亲入狱服刑，母亲离家出走，至今没有音讯。67岁的伯父张兴化承担起照顾重任。此前，希希因患有肾囊肿，接受过3次手术，一直休学在家。

今年，团徐州市委为“事实孤儿”建立“1+2+8”关爱体系，把建设1间“梦想小屋” 作为前置关爱阵地，延伸落实两项常态化服务机制——家、校、地共育机制和月走访、季关爱机制，实施思想引领、学业辅导、亲情陪伴、医疗健康等8类关爱项目。

自今年7月当地团组织为希希装修了崭新的“梦想小屋”后，他的生活有了新变化。刘庆贺十分疼爱这个小家伙，当起了知心大哥哥，平时除给他送水果、牛奶等营养品外，还带他打篮球。在运动中，原本性格内向的希希变得开朗了。

刘庆贺还发现，希希很喜欢看课外书，“床头有一本快翻烂的《西游记》”。他重拾小学五年级课本，带着希希一起巩固功课。希希于11月重返校园读书。在刘庆贺的帮助下，希希的数学成绩进步了，最近的小测验得了88分。

如今，徐州市铜山区194间“梦想小屋”已成为“事实孤儿”家中的“关爱阵地”。今年以来，团铜山区委以社区（村）为单位，走访调研568次，为“事实孤儿”建立成长档案，进行“一人一册”动态跟踪，全方位掌握该群体近况。

从“小屋焕新”到“精神焕新”

14岁的小依（化名）家住铜山区马坡镇，在马坡中学读初二，喜欢画画，梦想成为一名服装设计师。他的父亲去世，母亲离家出走，他由68岁的爷爷赵街洪靠种地和打零工抚养，学美术曾是一件不敢奢求的事情。

让小依欣喜的是，由团铜山区委建设的马坡镇“希望来吧”成了自己的“圆梦之地”。假期时，他能在这里学画画，“路程不到10分钟，很方便”。

位于徐州市睢宁县王集镇龙鲤文化中心内的鲤鱼山“事实孤儿”关爱阵地，也让“事实孤儿”找到了欢乐。

睢宁县下辖18个街道办，有287名“事实孤儿”。22岁的徐州女青年崔雨晨是一名“苏北计划”志愿者，她发现，这些孩子大多性格内向。于是，每次活动前，她带着孩子们去山上“喊泉”——对着麦克风大喊，泉水会喷涌而出。在呐喊中，孩子们身心得到放松、愿意敞开心扉了。为了丰富“事实孤儿”等困境儿童的课余生活，团睢宁县委还会定期开展普法教育、趣味阅读等活动。

团徐州市委根据“事实孤儿”分布情况，在每个县（市）区建设规划3个以上“事实孤儿”关爱阵地，有效提升关爱阵地规范化、专业化和标准化管理水平，全力打造“一站式”服务和10分钟“事实孤儿”服务圈，帮助青少年实现从“小屋焕新”到“精神焕新”的成长转变。

打出区域化关爱“组合拳”

8岁的阿勋（化名）还未出生时，父亲就因车祸去世，母亲改嫁后，他一直由奶奶抚养。

为阿勋建成“梦想小屋”后，每隔一段时间，睢宁县人民检察院副检察长王珍和当地团干部倪家驹就去看望阿勋。“在学校，如果别的小朋友欺负你，怎么办？”从事未检工作30年的王珍教给阿勋很多科学保护自己的“小妙招”。而倪家驹则带给阿勋父亲般的关爱。阿勋家养着一黑一白两只兔子，他常陪阿勋一起喂兔子。

如今，越来越多的爱心人士关注着“事实孤儿”群体。每天15分钟的普法小广播已成为睢宁儿童5年来几乎每天中午都要收听的节目。这个名为“小雨滴”的普法广播是由团睢宁县委、县人民检察院、县教育局等单位联合推出的栏目。广播志愿者结合典型案例以案说法，为未成年听众讲述电信诈骗、校园欺凌等方面的法律知识。

目前，徐州市已形成区域化关爱项目29个，累计开展关爱服务142次，实现1398名“事实孤儿”走访、慰问、关爱3个“全覆盖”，形成了区域化关爱帮扶“事实孤儿”的“徐州经验”。

尤强 中青报·中青网记者 李超

(责编：郝孟佳、熊旭)