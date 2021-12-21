人民网北京12月21日电 （记者郝孟佳、温璐）今天，教育部召开“办实事 见实效”系列新闻发布会，围绕“双减”工作情况介绍“我为群众办实事”实践活动成效。教育部教育督导局一级巡视员胡延品介绍，教育部在“微言教育”“中国教育督导”微信公众号和“中国教育发布”客户端开设举报专栏，接受群众实名举报。对8月份收到的8000条有效举报线索，教育部要求相关省份逐项核查，目前已经办结70%。

胡延品表示，剩余的30%主要是涉及退费问题，因为退费问题涉及合同双方，有的还需要多个部门协同核查，办结需要一定的时间。从举报平台数据看，11月份共收到的举报线索4280条，相比8月份，数量大幅下降，印证了“双减”工作的效果已经开始显现。

胡延品称，为推动“双减”政策落地，教育部把“双减”列为2021年教育督导“一号工程”。

“从9月份起，每两周对“双减”主要指标进度排名后10位的省份进行通报，督促进展慢的省份加大力度，确保工作能够实现阶段性目标。通报指标根据全国的工作进度和不同阶段的工作重点，适时作出调整。截至目前，已印发6期半月通报。”胡延品说。

针对校外培训机构“退费难”和劳动用工风险排查不全问题，胡延品表示，教育部对10个省市开展了专项督办，全面排查、完善调度机制、加强督导检查，看住重点机构、管住重点账户。针对8个“双减”国家试点进展慢的省市，教育部还印发了专门的督办通知，督促8个省市进一步增强试点责任意识，加快推进“营转非”和培训预收费的监管工作，能够起到试点地区应有的示范作用。

此外，教育部还在官网开设“曝光台”，对典型问题公开曝光。11月初，“曝光台”曝光了6家校外培训机构违规开班问题。同时印发督办通知，督促6家机构所在省市落实整改，要求其他省份引以为戒，避免出现类似问题。

胡延品表示，2022年，教育部将继续把“双减”作为教育督导“一号工程”，特别要加大督办、通报、约谈和问责力度，推动“双减”工作取得新的成效。

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