原标题：浙江宁波镇海：企业复工率83% 中小学复课率75%

宁波市镇海区区长林斌在浙江省政府新闻办举行第九十四场新冠肺炎疫情防控工作新闻发布会上回答记者提问 网络截图

(抗击新冠肺炎)浙江宁波镇海：企业复工率83% 中小学复课率75%

12月7日2时，浙江宁波启动I级应急响应，同时对该市镇海区临时实施封闭管理。12月19日15时，宁波应急响应下调至Ⅱ级，镇海区除蛟川街道内封控区和管控区，其他区域解除了临时封闭管理的措施。

“目前，解封区域生产生活正逐步恢复。截至今天下午4点，公交班线和轨道交通恢复运行。全区72%的商超、店面恢复经营。中小学复课率75%。3900余家工业企业通过浙政钉“码上复工”平台备案恢复生产，复工人数超10万人，复工率83%。”20日，宁波市镇海区区长林斌在浙江省政府新闻办举行第九十四场新冠肺炎疫情防控工作新闻发布会上回答记者提问。

自12月5日以来，到12月20日16时，宁波累计报告确诊病例74例。当下，该市疫情进入清零阶段，疫情基本得到控制。但疫情防控仍然处在最关键的时候，该市仍坚持“外防输入、内防反弹”总策略、“动态清零”总方针。

“下一步，我们一方面要继续严格落实蛟川街道封控区、管控区分层分类管控，细化网格管理措施，实行封控区封闭隔离、足不出户、服务上门，管控区人不出区，严禁人员集聚。”林斌表示，当前镇海全区文化、体育、娱乐、景区等人员集聚场所继续关停，养老机构继续暂停探视；居民出入各类场所严格落实测温、亮码、戴口罩，保持安全社交距离。目前社会运行总体平稳有序。

另一方面，镇海区解封区域进一步落实防疫“四方责任”，全面开展爱国卫生运动，加强对重点区域的清洁、消毒。坚决管好各类“小门”。严格控制各类会议和活动。针对集中隔离点和居家健康观察人员，建立数据库，依标依规执行全过程闭环管理。加强对建筑工地、农村出租房等重点区域的常态化管控。指导企业做好防疫工作，点对点帮扶企业恢复产能，推出留工优工促产专项政策，关爱员工，鼓励留镇。(方堃)

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