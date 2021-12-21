人民网北京12月21日电 近日，“美丽视界 美德少年”第二届全国少年儿童短视频征集活动在中国儿童中心正式启动。本次活动旨在引导少年儿童用镜头去探索美、发现美、记录美，在活动中提升审美素养、陶冶情操、温润心灵、激发创新创造活力。

活动现场。主办方供图

中国儿童中心党委委员、对外交流中心主任余冬云表示，本次活动是全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，推动落实“五育”并举的积极举措，也是推进新时代儿童美育工作的有效载体，对于培养担当民族复兴大任的时代新人和德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人具有重要意义。

活动中，来自丰台五小、丰台区少年宫及中国儿童中心的第一届“双美”活动获奖代表团队分享了获奖后他们在影视学习和生活上的变化以及第二届“双美”活动的新创作思路。来自北大附中、北师大附属实验中学、史家胡同小学的优秀短视频师生代表分享了短视频创作的经验以及如何提升少年儿童对影视创作的兴趣和热情。

与会专家从创作视角、拍摄手法等方面对儿童的短视频作品进行了精彩点评，并就“如何让儿童在短视频中精准表达”等问题进行了深入探讨。

据悉，本次活动由中国儿童中心与中国电影家协会儿童电影工作委员会共同开展，活动将以“运动美 少年强”为主题，鼓励少年儿童用短视频记录和发现运动的美好，在活动中感受运动乐趣，提升美育素养，树立正确健康观，促进身心健康发展。

(责编：迟翔宇(实习生)、秦华)