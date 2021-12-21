原标题：专家学者聚焦美育教学：打破互联网技术裹挟

面对国家人力资源建设和人才强国战略要求，包括音乐、舞蹈等专业在内的美育教育如何提质升级成为各方关注焦点。业内专家围绕这一问题展开讨论。

教育部体卫艺司司长王登峰在由北京师范大学艺术与传媒学院主办的“美育视域下的音乐与舞蹈教育教学价值重构”博士论坛上表示，在整个教育里面体育是基石，美育是磨刀石。美育即以美育人，以文化人，其目标是提高学生的审美和人文素养。以美育人，要用能够给人带来美感的事物去影响人；以文化人，即用一种能够符合社会规范的方式，又是用美的事物去实现对人的言行的塑造。

对于如何实现“以美育人、以文化人”，王登峰提出三个实施路径：第一是美育教学改革，具体体现在勤练、常演、常展。第二是要全面强化师资、场地、器材等保障条件的建设。第三是改变评价体系。美育的评价要跟学校的办学水平、办学条件、校长的绩效和政府的绩效挂钩。真正把全社会的积极性调动起来，为整个美育的教育提高一个新的水平。

北京师范大学艺术与传媒学院院长肖向荣教授在发言中阐述了为什么要做美育、怎么育人以及它的价值从何处重构三个重要问题。

肖向荣强调，美育教育要打破互联网时代自主式的美育循环所带来的美育偏狭和技术裹胁，从互联网大环境里建立清醒的认识：为健康的、美好的中国的未来去培养人。此外，还应秉承整体大于局部之和的观念，整合所有学科的优势，集结多方力量共商美育学科的未来。

首都师范大学王德胜教授表示现在美育建构应是从生活现实本身出发，为人提示生命发展的价值旨趣，在精神养成层面提供克服和超越现实有限性的审美途径，深刻体现对于人类美育思想观念的历史集成性，通过确立新的文化适应性体现跟整个现实人生的关联性。

在此次论坛上，北京师范大学校长董奇强调，儿童青少年美育素养对整个国家未来的人力资源建设、人才强国战略具有核心作用，中小学美育工作是重中之重。

董奇希望，未来有更多的研究生能够加强对中小学美育相关的研究；创建北京师范大学美育学科建设专家委员会，充分发挥中国师范院校的排头兵作用，加强对全国美育教育科研人员的引领。(曹年润)

(责编：郝孟佳、熊旭)