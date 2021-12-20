原标题：复旦旧书店难说再见

12月10日12点多的复旦旧书店 王烨捷/摄

最近几天，位于复旦大学邯郸路校门附近的“复旦旧书店”门庭若市。

在充满书香气息的老阁楼里，很多读者发现，买书要靠抢，结账排队要靠“金鸡独立”，这样才能在有限的空间里抢到便宜的、绝版的旧书。

此前，曾在一代又一代青年心中留下深深烙印的复旦旧书店正式宣布关张。12月10日，是关张截止日。但最近几天，由于太多读者要求买书而不得，老板不得不增加了几天“强行营业”。有读者给中青报·中青网记者发来这家旧书店的近照显示，尽管楼下广告纸已被相关工作人员撕去，但赶来抢购的读者仍然络绎不绝。

在上海普陀区工作的年轻人小吴，已经连续两天来复旦旧书店“打卡”了。第一天买了十几本书，花了100多元；第二天买了6本书，花了50多元。小吴过去常来这里淘旧书，“我们刚工作，挣得不多，又喜欢看书，这里买书很划算。”他告诉中青报·中青网记者，复旦旧书店承载了很多像他一样的年轻人的读书梦。

老板张强把自己的手机号贴在书店门口——近期，有超过1000名读者、20多家媒体记者加了他的微信。有复旦大学的在读学生，一起凑钱给书店送来了“关门鲜花”；有2000年就从复旦大学毕业的“老读者”带着正上幼儿园大班的女儿前来“抢书”；还有一位70多岁的老读者，隔三差五就来这里“打卡”带点书走。

读者们对这家书店的不舍，远远超出张强的想象。

各种“说不上是什么媒体”的记者，拉着他东拍一段视频、西拍一张照片，时不时让老板往这里挪腾一下，往那里凹一下造型。张强都谦虚地一一配合，“都是为了我们书店好，我也想让大家记住这里。这两天，已经被各种感动包围了。”直到12月9日晚上11时多，张强还在忙着给读者结账买单。

就像这家书店总能带给读者回忆一样，总有一些读者也能在书店老板的心里留下烙印。

今年已经94岁的复旦大学经济系教授郭景仪，从复旦旧书店开张第一天开始，就是这里的常客。“过去几乎天天来，后来年纪大了，大约一两个月来一次，让家里人搀扶着过来。”复旦旧书店位于一栋老楼的二楼，没有电梯，郭教授最近一次到访是在两个月前，家人搀扶着他慢慢上楼。见到张强，郭教授用力一拍他的背：“张强！我的老朋友，我来了！”

张强对郭景仪有印象，是书店开张好多年以后了。学生群体经济拮据，郭教授却很“阔绰”，别人都是一本一本地买书，郭教授是一捆一捆地买。他让张强把成捆的旧书送到他家，却只允许他把书放在门口，不让放进房间。

后来张强才知道，郭夫人对郭景仪买书颇有微词。“堂堂的复旦大学教授，只能每天悄悄地从门口那个隐蔽的楼梯间，两册、3册地往家里搬书。”张强跟郭教授熟悉后，有一次进了郭教授家，他终于明白郭夫人为啥不给他买书了，“整个房间，就像我的旧书店一样，到处堆满了书。”

据说，郭教授还曾因为书实在太多了，遭到楼下邻居的投诉。“说他这么多书，不要把房子楼板压塌了！”张强说。

正是一个又一个像郭景仪一样的读者，支撑着张强的书店一直开到现在。

有段时间，全国多家书店关门，媒体争相报道。一个从高中开始就在复旦旧书店淘书的复旦大学学生，跑来把自己刚刚花了200多块钱从张强这里买走一两天的书，拿回来给张强。

“50块，他让我回收了去。”张强说，这套书才看了没两天工夫，一点没有损坏，回收价本可以很高，但对方强硬表示“只要50元”。这个年轻的大学生对张强说：“这套书真的是很好看，我想让更多的读者看到它，便宜点，你收回去，再卖给其他人。”

这几天，总有老读者来帮张强呼吁“保留旧书店”。

已经75岁的老伯陈鸿坤，是这家书店的常客，得知街道要对这栋楼进行升级改造，他只要见到记者，就会大声说出自己的意见，“这种特别有文化的店，承载了莘莘学子读书梦的老店，应该要保留！”

最近一段时间，在看到复旦旧书店关门的消息后，上海有多个区向张强抛出了橄榄枝。有街道干部，还有区领导直接托人来问询的。张强告诉中青报·中青网记者，他近期正在与书店附近的物业协商，仍然想把书店开在复旦大学附近，“我们名叫复旦旧书店，我们的老读者很多都是复旦的学生和老师，想继续待在这里，给大家一个可以舒舒服服看书的地方。”

“我应该还是维持乱糟糟的老风格。”张强说，因为这是读者喜欢的样子：书本几乎没有分类，买书全靠“缘分”。矮矮的、站不直身子的阁楼上，随便席地一坐，伸手就能在地上、在书架上，找到与自己有缘的书本翻看。

想买下它时，价格巨便宜。老板心情好时，大手一挥，一口价就给你了。（记者 王烨捷）

(责编：温璐、薄晨棣)