原标题：重振县中有了顶层设计

生源流失严重、缺少优秀教师、基础条件薄弱……近年来，县域中学的日子不好过引起了越来越多的关注。曾经，县中也曾辉煌过，走出了一批又一批寒门学子，但随着超级高中的出现，城镇化的加速，校舍条件的限制，“县中塌陷”已成为亟待解决的教育问题。

12月16日，教育部等九部门印发《“十四五”县域普通高中发展提升行动计划》（以下简称《计划》），从生源保障、教师队伍建设、托管帮扶、标准化建设等方面，为“重振县中”给出了一揽子的顶层设计。

违规跨区域掐尖招生？不行！

如今，县中的优质生源流失已成普遍问题。对此，《计划》 指出，坚决杜绝违规跨区域掐尖招生，防止县中生源过度流失。规范普通高中招生秩序，稳定县中优质生源，吸引优秀人才在县中长期任教，激发县中办学活力，促进县中持续健康发展。

防止县中生源流失，到底应该怎么做？

教育部基础教育司负责人表示，按照中央有关部署要求，在2021年招生工作中，教育部指导各地大力推进普通高中公民同招和属地招生政策，着力构建规范有序和监督有力的招生机制，积极促进城乡教育公平发展。

“强化招生工作监管，要求各地全面建立地市级高中阶段学校统一招生录取网络平台，鼓励有条件的地方建立省级统一招生录取网络平台，切实加强招生计划和录取过程管理，加大对违规招生行为的查处力度。”

此外，该负责人强调，要增加农村学生升学机会，“十四五”期间高校招生有关专项计划将继续对基础教育薄弱地区予以支持。

发达地区抢挖县中教师？不行！

近年来，县中里的好教师被挖至或跳至市或省级高中已不是什么新鲜事，但这对于县中的发展来说，是又一个重大打击。

对此，《计划》 指出，要严格按照国家有关规定和程序办理教师流动手续，严禁发达地区、城区学校到薄弱地区、县中抢挖优秀校长和教师，对未经组织人事部门和教育行政部门同意，恶意从县中学校抢挖人才的，停止学校各类评优评先资格。

另外，《计划》要求，教育行政部门不得挤占县中教职工编制或长期借用县中教师，严禁公办学校教师在民办学校任教，并于2022年秋季开学前完成整改。实施中西部欠发达地区优秀教师定向培养计划。适当提高中小学中级、高级教师岗位比例，中高级教师岗位设置适当向县中倾斜，合理核定县中绩效工资总量，绩效工资内部分配向优秀人才倾斜。

教育部基础教育司负责人表示，“要健全县中教师激励机制。要求各地适当提高中小学中级、高级教师岗位比例，中高级教师岗位设置适当向县中倾斜，合理核定县中绩效工资总量，绩效工资内部分配向优秀人才倾斜。”

超级中学搞“大班额”？不行！

“尖子生掐光、好教师挖光、清北指标占光”，这是一些“超级中学”的办学口号。不少教育界人士表示，就是因为这样的野蛮办校方式，导致区域教育生态的整体恶化和教育水平的整体降低，弊害很大。

对此，《计划》提出要实施县中标准化建设工程。要切实加大地方财政投入，并严格学校建设经费管理，严禁超标建设豪华学校。扩大教育资源。要求在常住人口5万人以上或初中毕业生2000人以上的县，原则上应建设1所普通高中。

如何加快消除大班额和有效控制大规模学校？

该负责人表示，近年来，各地综合实施高中阶段教育普及攻坚计划，在化解大班额方面取得了显著成效，2020年全国普通高中大班额比例为9.45%，比2017年下降了近21个百分点，但中西部地区大班额比例仍高于全国平均水平，部分地方还存在大规模学校问题，直接影响了教育质量，也不利于学校管理和学生身心健康。对此，《计划》进一步提出了工作目标和要求。

“一是加大消除普通高中大班额专项规划实施力度，全面消除56人及以上大班额，普通高中新入学年级班额不得超过55人。二是对现有的大规模学校，各地要结合实际制订规模压减实施方案，积极稳妥化解大规模学校，并随着办学规模调整，优化校舍资源配置和功能结构，有效改善教学条件和学习生活环境；严禁随意撤并县中，新建普通高中规模不得超过3000人，防止出现新的大规模学校。”该负责人说。（记者 叶雨婷）

(责编：温璐、薄晨棣)