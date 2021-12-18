本报讯（记者 刘莉莉 摄影 姚文生）在12月23日天津设卫筑城纪念日即将到来之际，一场生动的“第十届津沽文化日”主题文化活动于昨日在和平区昆明路小学举行。诸多艺术名家、国家级非遗传承人来到校园，与孩子们同台演出，还举办了妙趣横生的津沽文化游园会。传统文化甘泉浸润祖国花朵，也传递出浓浓乡情。

今年是天津设卫筑城617周年。为了让传统文化在青少年学生中得到活态传承，加深青少年学生对津沽文化与历史的了解，激发青少年学生对家乡的热爱之情，市教育两委在全市组织开展“弘扬华夏文明 传承津沽文化”第十届津沽文化日主题文化传承活动。

昨日,昆明路小学的活动丰富多彩，别开生面。下午2时30分，一场老少同台的文艺演出拉开活动序幕。专业演员率先带来京剧《贵妃醉酒》《铡美案》选段，字正腔圆、戏韵悠悠，孩子们也不甘示弱，校评剧社的小演员演唱的评剧《绣红旗》选段有模有样，博得了大家的点赞。专业演员还表演了相声《欢声笑语》、单弦《风雨归舟》、快板《看升旗》，校快板社团的小演员们也展示了快板《革命的青春》。最后，国家级非遗传承人肖桂森登台表演，《鸳鸯棒》等戏法节目引得台下一片惊奇赞叹。

随后，孩子们唱主角儿的津沽文化游园会正式开始。杨柳青年画、风筝魏、戏法、泥人、剪纸等各个展示与体验区布置精心，营造出中国风，并带有浓郁津沽特色。市民协主席傅长圣、副主席李强和国家级非遗传人霍庆有、魏国秋、肖桂森等悉心陪孩子们体验、学习传统文化，整个会场都洋溢着温馨的文化传承气息。

在书法体验区，孩子们一笔一画临摹各种字体的福字。在杨柳青年画体验区，孩子们在老师的辅导下体验年画制作。在戏法体验区，肖桂森手中的六连环不断变换，孩子们围上来目不转睛地看着，想要找出“机关”。肖桂森不仅戏法技艺高超，语言也十分幽默诙谐，孩子们看得兴致勃勃，不住感叹戏法的神奇魅力。

由市教育两委举办的天津市大中小学“初心志不渝 翰墨书百年”庆祝建党百年书法展也在该校同期展出。

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