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崔保华：期望通过本届论坛进一步深化各高校、企业与四川的战略合作

2021年12月17日23:21 | 来源：人民网
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人民网成都12月17日电（朱虹）今日，人民网2021大学校长论坛在四川成都举办。受四川省政府副省长罗强委托，四川省政协副主席、党组副书记崔保华出席论坛并致辞。

崔保华表示，作为国家级大型年度教育论坛，人民网大学校长论坛已成功举办七届，400余位大学书记校长共同为中国高等教育改革与发展建言献策，在业界引起强烈反响；期望通过本届论坛进一步深化各高校、企业与四川的战略合作，为四川加快推动绿色低碳优势产业高质量发展、全面建设社会主义现代化四川出谋献策。

崔保华表示，近年来，四川省委省政府加强“双一流”建设，优化学科专业布局，引导本科院校转型发展，健全协同育人机制、深化产教融合，推动建立高校与所在区域创新要素资源、经济开发区、产业集聚区发展及技术创新需求等对接的长效机制，切实服务成渝地区双城经济圈建设、“一带一路”、长江经济带建设等重大战略，培养了大批高层次人才，为经济社会发展作出了积极贡献。

“下一步，我们将落实立德树人根本任务，抢抓《成渝地区双城经济圈建设规划纲要》实施和新时代振兴中西部高等教育的政策机遇，持续开展‘对标竞进、争创一流’活动，大力实施高等教育高质量发展行动计划，坚持育人为本，人才为要，夯实高等教育发展之基；坚持学科为重，打造一批一流学科；坚持科研强校，全面提升高校科研创新能力；坚持统筹谋划，引导高校贴近产业发展需求。”崔保华说，力争到2025年，四川基本建成规模与结构更加合理、人才培养质量显著提高、总体实力明显增强、国际影响力进一步提升的高等教育体系。

(责编：胡永秋、闫嘉琪)

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