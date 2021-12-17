人民网2021大学校长论坛现场。

人民网成都12月17日电 （记者孙竞）由人民日报社指导，中国高等教育学会提供学术支持，人民网、中共四川省委教育工委、四川省教育厅、成都市人民政府联合主办，成都市教育局、成都市博览局承办的人民网2021大学校长论坛今天在四川成都举行。本届论坛的主题为“共建·共融·共享——提升高校服务区域发展和国家战略能力”。

人民日报社副总编辑赵嘉鸣，四川省政协副主席、党组副书记崔保华，中共成都市委常委、宣传部部长田蓉出席论坛并致辞。中国高等教育学会副会长、教育部原副部长林蕙青，教育部高等教育司副司长范海林通过北京分会场出席论坛并视频致辞。

中国科学院院士、兰州大学校长严纯华在论坛上发表了题为《服务引领中西部跨越发展》的主旨演讲。他提出，振兴中西部的高等教育，一要人才先行，二要科技支撑，三要与社会互动。中西部高校的发展要量体裁衣，因地制宜，根据区域社会发展的阶段性特征和与其他地区的差异性，发挥自身特色。

论坛上，来自全国100余所高校的嘉宾围绕“高校如何提升服务区域发展和国家战略能力”“坚持立德树人 加快建设高质量教育体系”“如何加快振兴中西部高等教育”“聚焦可持续、高质量 推动城市与高校协同发展”等话题展开深入研讨与交流。

与会高校书记、校长一致认为，高等学校必须立足新发展阶段、贯彻新发展理念、服务构建新发展格局，在卓越人才培养和科技创新方面主动作为，在服务国家重大战略和区域发展中实现办学水平的整体提升。

大家表示，大学的使命是培养一流人才，高校是科技第一生产力和人才第一资源的重要结合点。要着眼未来、面向未来，以科研的原创性为社会发展提供不竭动力。面向国家重大需求，要不断突破学科的边界，多引导走多学科交叉道路，在培养具备多学科视野和交叉研究思维的创新人才上有所作为。

论坛上，人民网发布了基于大数据的2020-2021高校社会影响力分析，以及“赓续百年初心 书写奋进华章——人民网2021年高校优秀校园新闻作品”。由人民网发起的高校互联网“大思政课”共建机制也在论坛上启动。

中共四川省委教育工委副书记、四川省教育厅党组成员刘立云，中共成都市委教育工委书记、成都市教育局党组书记、局长、一级巡视员戴志勇，人民日报社四川分社社长林治波等也出席了论坛。

据了解，人民网大学校长论坛自2014年创办以来，至今已成功举办八届，500余位大学书记校长参会。论坛已成为汇聚国内外高校资源、展示高等教育改革成果、构建校企合作新平台的重要教育品牌活动。本届论坛得到了多方的大力支持，“红旗H9”为本次论坛指定用车。

(责编：胡永秋、闫嘉琪)