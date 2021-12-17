人民网成都12月17日电 （记者孙竞）以“共建·共融·共享——提升高校服务区域发展和国家战略能力”为主题的人民网2021大学校长论坛今天在四川成都举行。论坛上发布了基于大数据的2020-2021高校社会影响力分析。

本次高校社会影响力分析由人民网教育频道与人民网舆情数据中心联合推出，截取时间段是2020年9月至2021年9月，选取对象为167所部属重点高校及地方重点院校，由社会影响力、新媒体影响力、科研影响力等维度综合统计得出。

在首先揭晓的高校社会影响力榜单上，清华大学、北京大学、上海交通大学、复旦大学、浙江大学、武汉大学、中国人民大学、西安交通大学、同济大学、四川大学位居前十。

随后发布的高校新媒体影响力备受关注，通过对高校社交媒体账号 “双微”服务力、传播力和互动力等指标进行赋权分析，综合评估高校“双微”等新媒体的综合影响力，清华大学、武汉大学、北京大学、上海交通大学、厦门大学、大连理工大学、天津大学、郑州大学、浙江大学、中国传媒大学位居全国高校新媒体影响力前十名。

分析显示，新媒体综合影响力排行前十高校的“双微”基础数据呈现了以下特点：一是高校“双微”平台都做到了一定程度的涨粉，其中涨粉幅度最高的武汉大学涨幅达43%。二是高校微博原创内容比例持续高位运行。前十位高校的平均微博原创内容比例高达95.0%，其中最高的为98.7%，保持了高位运行状态。

高校科研影响力榜单则根据各高校公开数据及媒体报道情况，选取生产知识基地指数、学科水平指数、师资水平指数等多个指标，综合加权评分。最终，清华大学、浙江大学、北京大学、上海交通大学、中山大学、复旦大学、西安交通大学、华中科技大学、北京航空航天大学、东南大学位居全国高校科研影响力前十。

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