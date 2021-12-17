原标题：被拐儿童回归家庭，父母可以做什么

两个家庭将要和孩子度过一段相互磨合、适应的时期，请多给孩子，也多给自己一些缓冲的时间。

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近日，被拐儿童孙卓历经14年后终于与亲生父母相认，在经历最初的困惑之后，表示愿意随父母回深圳上学，这让关心这件事的人们终于感到欣喜和安慰。

最初，面对突如其来的生活变故和突然出现的生身父母，孙卓觉得“大脑一片空白，有点蒙。”表示还是愿意留在山东养父母家，这曾引起了网友的普遍争议，实际上，孙卓有这样的反应非常正常。

心理学认为，对于未成年的孩子来说，依恋本能是与生俱来的。当抚养自己的亲生父母被养父母替换后，孩子的依恋对象从亲生父母逐渐转移到给予自己更多养育、照料和关爱的养父母身上。十几年的成长岁月，4000多个共处的日日夜夜，点滴的亲情互动、交流已深入骨髓，所以，18岁的孙卓自然地，也必然地对养父母以及两个姐姐产生了牢不可破的依恋。

在送孙卓回山东阳谷学校的路上，孙海洋再次询问了儿子是想继续留在山东还是去深圳。下车时，孙卓终于说想回深圳去读书。这是孙海洋期望的，也是广大关心这件事的网友们愿意看到的局面。

从某种意义上说，此时的孙卓这才算是接受自己命运的正确方向，对于他自己，对于亲生父母，这也是符合常情、合乎伦理的选择。

无独有偶，另一位被拐儿童符建涛，长大后也联系到了亲生父母。而且与父母相认后第一时间就表示愿意随他们回深圳，并且改回姓“符”。有意思的是，孙卓与符建涛的性格、气质，与各自生父的性格、气质如出一辙。符建涛生父达观、随和，他甚至期望与儿子的养父母见面。孙海洋则要执着得多，他曾在接受采访时说拒绝与孙卓的养父母见面。

对于两个尚处于青春期、刚刚成年的儿子来说，一边是亲生父母，需要慢慢熟悉，慢慢建立情感联结；另一边是养父母，与自己有着深深的依恋关系，不管是“期待回家”还是“尝试回家”，这两个孩子都将面临全新的适应课题。

对孩子来说，“回家”的心情中有渴望、新奇，还可能背负了一些伦理道德和社会压力，也许还有对亲生父母——甚至包括对养父母的愧疚。接下来，他们将从一个熟悉的环境转换到一个陌生的环境：地域从北到南，学校的学习进度、校园文化可能完全不同，与同学的伙伴关系要重新建立……可以想象，两个孩子在教育环境上要面对不小的挑战。

更大的挑战来自家庭。两对夫妇可能时刻会感觉到，找回的儿子带着养父母家庭的太多烙印，生活方式、饮食习惯、与人交往模式都与自己的家庭不同，甚至方言口音都是微妙的隔阂。孙海洋含辛茹苦寻子十几年，个中酸楚可想而知，但此时，他可能要逐渐放下“寻子悲情”，回归正常生活，否则就会对孙卓形成压力，而这也是孙卓不应额外承受的。

可以想见，两个家庭将要和孩子度过一段相互磨合、适应的时期，甚至这个阶段可能会比较长，此时，双方都不必急于实现“合家欢”，不妨都接受“这段时间，我们还不太和谐是正常的”，多给孩子，也多给自己一些缓冲和平静的时间。

在各种合适的时机，父母和孩子都可以讲讲自己这些年生活的情景，对孩子的讲述，父母怀抱接纳的态度，不带评判地倾听，让孩子逐渐增加安全感。父母讲述自己的生活，也是为了让孩子多了解自己和家庭，而不仅仅是诉说自己的不易和艰辛，让孩子心怀内疚。

特别要注意的是，允许孩子对养父母家庭有感情的流露。这不仅是人之常情，也是孩子情绪情感健康发展的表现。对此，父母要以极大的耐心和爱去包容——父母已为寻亲含辛茹苦14年，相信这个宽容度是有的。实际上，两个孩子已届成年，即将先后参加高考，留给亲生父母陪伴的时间并不多了。

相信两对了不起的父母都会对孩子尊重、放手、成全，也相信这份努力都会被孩子感受到，并尽可能给予亲人最好的爱的回报。祝愿他们在未来的日子里享受天伦之乐，这是最好的，也是人们都期盼的结局。（唐映红）

(责编：郝孟佳、薄晨棣)