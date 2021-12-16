原标题：中小学生上冰上雪达210万人次

昨天上午，北京市第六届中小学生冬季运动会开幕式在世纪星国际冰雪体育中心举办。来自全市16个区及北京经济开发区、燕山地区239所学校的1700余名师生参赛。这是本市中小学生赛事中参赛规模最大、项目设置最多、赛期安排最长、场地分布最广的一项市级冬季运动综合性赛事。

开幕式上，花样滑冰、速度滑冰、冰球、冰壶、滑雪等冬季运动项目与舞狮、鼓乐、舞蹈、歌唱等融为一体的精彩表演令人惊艳。“冰雪与我”“冬奥有我”“致敬勇士”“一起向未来”四个篇章的设计充分展现了本市近年来开展校园冰雪运动、奥林匹克教育的成果，也表达了全市中小学生对北京2022年冬奥会的热烈期盼与美好祝福。“中小学生冬季运动会的举办，既是为各区、各学校提供一个相互学习、交流的平台，同时也是近年本市大力推动校园冰雪运动普及、广泛开展奥林匹克教育成果的体现。”北京市教委体卫艺处处长刘忠心说。

他表示，与往届相比，本届冬季运动会冰球、花样滑冰、滑雪等项目的学生运动水平不断提升，充分体现了近年来本市把花样滑冰队列滑、冰球等项目作为发展校园冰雪运动切入点的显著成效，也展现出六年来本市中小学大力推广普及冰雪运动，强化校园冰雪运动后备人才梯队建设的成果。同时，本届运动会9个单项赛事全部得到了专业组织的大力支持，中国花样滑冰协会、北京市冰球运动协会、北京市雪上运动协会、北京市冰壶协会共派出裁判162名，其中国际级裁判8人、国家级裁判42人。在构建政府统筹主导、社会大力支持、学校积极参与的校园冰雪运动发展模式方面又迈出了新步伐。

此外，本届运动会期间，还开展了北京市中小学生冬奥艺术作品征集展活动。通过将老北京的传统手工艺毛猴、风筝、剪纸等艺术形式与冬奥主题相融合，既让中小学生了解中华优秀传统文化，又让同学们学习掌握了冬奥知识，感受奥运精神。

刘忠心还提到，近年来，市教委与市体育局等部门紧密协作，统筹全市冰雪运动优质资源，从课程上促普及、从活动上提兴趣、从文化上造氛围、从师资上强保障，因地制宜、扎扎实实地推进校园冰雪运动。目前，本市具有冰雪运动特色学校及奥林匹克教育示范学校各200所，本市中小学生上冰上雪人数已经达到了210万人次。（记者 武文娟）

(责编：温璐、郝孟佳)