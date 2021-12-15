本报记者 王云娜

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近年来，湖南省长沙市芙蓉区探索“组团式”教育帮扶，与怀化市麻阳苗族自治县结成“对子”，将先进的办学理念、管理模式、教学资源带到麻阳，培养起一支带不走的师资队伍，促进当地基础教育水平稳步提升。

湖南省怀化市麻阳苗族自治县，地处湖南西部。2019年脱贫摘帽前，这里曾是国家级扶贫开发工作重点县、深度贫困县，基础教育面临发展困境。

2018年，湖南开展省内对口帮扶，长沙市芙蓉区与麻阳县结成“对子”。老牌教育强区芙蓉区创新推出“组团式”帮扶法——派出管理团队，“接手”新建成的麻阳第二锦江小学，发展素质教育，加强师资培训。双方教育部门通力合作，以第二锦江小学为样本，由点至面，辐射带动县里其他29所小学。

组团对口帮扶

共享办学经验

滕女士是土生土长的麻阳人，从国内知名大学毕业后回乡就业。孩子出生后，她开始关注县城的教育情况，这才发现，麻阳县的教育走起了下坡路。每年，怀化市教育局都会组织基础教育质量测评，2005年前，麻阳县总能跻身前四名。但之后，麻阳县的名次逐渐后退。

2018年，麻阳县开始谋划脱贫攻坚与乡村振兴有机衔接，提高基础教育质量成为重要内容。契机出现了。当年，湖南开展“携手奔小康”省内对口帮扶，老牌教育强区长沙市芙蓉区与麻阳县结成“对子”，将教育帮扶列为重中之重。

出于化解大班额的需要，麻阳县当时正新建第二锦江小学，学生规模超过4000人，学生和老师均为分流而来，对学校管理团队提出了高要求。根据麻阳县的现实需求，芙蓉区决定推出“组团式”帮扶法：向第二锦江小学派出3人的管理团队，并引进芙蓉区办学理念。同时，以第二锦江小学为“大本营”，不定期选派名优骨干教师前来培训、帮教，以点带面，将芙蓉区先进的办学理念、管理模式和教学资源引入麻阳县，带动全县其他学校发展。

2019年，芙蓉区与麻阳县签订协议，在麻阳县开展为期两年的教育帮扶，双方在第二锦江小学合作办学，教育帮扶就此开启。

育人摆在首位

注重全面发展

“孩子们需要用心引导、用爱陪伴，我们必须大力发展素质教育，把育人放在首要位置。”结合学生实际和工作经验，第二锦江小学校长朱志湘确定了学校的办学理念：让每个生命精彩绽放。

学校加大师德培训力度，要求老师扭转“唯分数论”的观念，通过良好师德，引导学生树立高尚的品德。“学校回归教育本质，也就是一棵树摇动一棵树，一朵云推动一朵云。”四年级二班班主任龙小琴说，这让她深感认同。

“孩子们扣好人生第一粒扣子，树立正确价值观，培养健全人格，能够受益一生。今后无论他们选择怎样的道路，面对多大压力，都能具备满满的正能量。”第二锦江小学常务副校长王蓉说。

为了促进学生全面发展，学校开展了一系列活动，利用“三点半课堂”开办兴趣课程、组建合唱团等各类艺术团……在学校的鼓励下，一些同学发挥特长，积极参加艺术类竞赛和评选活动，获得不少奖项。

六年级的邢子轩性格内向，和别人说话常常很紧张。今年上半年，他所在的班级承办了学校的“思政大讲堂”，编排演出了一出话剧，他也参与其中。上台表演锻炼了胆量，现在，他不仅当众表达落落大方，性格也变得开朗。

麻阳县教育局副局长黄生军介绍，第二锦江小学的素质教育打响了名气，作出了示范。当地许多学校奋起直追，麻阳县的教育出现了新气象。

用活帮教资源

提升师资水平

学习成绩要提升，关键要提升师资水平。“要给学生一杯水，教师就必须拥有一桶水。师资力量的强弱，决定学生接受知识的快慢、视野的宽窄和起步的高低。”朱志湘说。

在麻阳县、芙蓉区教育部门的支持下，“芙蓉团队”加大师资培训力度，开办名师大讲堂，定期邀请省内优秀名师前来上公开课、做讲座、培训解读新课标。同时，与湖南名校——芙蓉区大同小学结为“手拉手学校”，选派教师前去跟岗学习。

当了16年乡村教师的龙小琴过去很少参加培训，在名师大讲堂，她听了许多优秀教师的公开课。轻松的氛围、发散的思维、多样的互动让她深受启发，“原来还能这样上课！”

学到新方法，龙小琴立即用到课堂上。四年级有一篇关于养鸡的课文。龙小琴先给孩子们讲述了自己小时候喂鸡的场景，再引入课本内容，并让孩子们通过模仿体会母鸡孵蛋时小心翼翼的样子。“学生很喜欢这样的课堂”，龙小琴说，孩子们的学习兴趣更浓了。

两年来，第二锦江小学选派3批次、27名教师参加全国中小学课程领导力提升高级研修班，选派8批次、68名教师前往芙蓉区的小学，学习教育教学方法和管理经验。通过请进来、送出去，有效提升了全校老师的专业水平和综合素养。

麻阳每年会对全县小学六年级毕业质量监测评价排名，第二锦江小学去年排在第十五名，今年上升至第七名。今年春季学期，全县组织四年级语文和数学教学质量抽测，第二锦江小学一跃成为第三名。

芙蓉区教育局局长曾志伟介绍，立足第二锦江小学，芙蓉区用足用活帮教资源，辐射麻阳全县。

一方面，邀请全县其他学校的老师到第二锦江小学跟岗学习。另一方面，只要请到教育专家、名校名师来讲课，都会让相关专业教师听课。全县跟岗学习总人数达464人，听讲学习教师达2600多人次。去年9月，芙蓉区从10所小学选派13名帮教队员，驻校帮扶第二锦江小学的同时分组分次深入板栗树乡中心小学、洞溪村教学点等学校送教上课。

今年夏天，两年帮扶期已满，芙蓉区与麻阳县再次达成协议，由朱志湘继续担任第二锦江小学校长，带领芙蓉区教育帮扶团队的20名教师，持续开展教育帮扶。“芙蓉区的教育帮扶，为我们树立了高标准的办学标杆，培养了一支带不走的师资队伍。”黄生军说。

《 人民日报 》（ 2021年12月15日 11 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)