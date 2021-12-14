原标题：中央民族大学国家安全研究院揭牌 打造特色高端智库

今天，记者从中央民族大学了解到，中央民族大学国家安全研究院在京揭牌，将打造成中国特色新型高端智库，服务新时代党的民族工作高质量发展。同时，将着力推进交叉学科建设，探索构建国家安全理论体系、知识体系、话语体系，尽快获批一级学科博士学位授权点，培养出更多的国家安全高层次人才。

国家民委专职委员、中央民族大学党委书记张京泽在讲话中指出，学校要依托优势学科资源，整合校内外优质师资力量，围绕国家安全重大实践需求、重要理论问题、重点突破领域，开展高水平综合交叉研究；将国家安全研究院打造成中国特色新型高端智库，服务新时代党的民族工作高质量发展；着力推进交叉学科建设，探索构建国家安全理论体系、知识体系、话语体系，尽快获批一级学科博士学位授权点，培养出更多的国家安全高层次人才。

北京市委教育工委委员、北京市教委副主任柳长安代表北京市教委对中央民族大学成立国家安全研究院表示祝贺。他希望学校准确把握总体国家安全观的丰富内涵和实践要求，积极推动国家安全学交叉学科建设，为把学校建设成特色鲜明的世界一流大学奠定坚实基础，更好地服务首都“四个中心”功能建设。

国家民委教育科技司二级巡视员安燕表示，中央民族大学作为中国民族高等教育的排头兵，紧紧抓住中央健全和完善国家安全体系建设的有利契机，积极回应国家安全理论和实践发展的迫切需求，不仅体现了学校多学科交叉融合优势和高层次人才培养能力，更具有强烈的使命感和担当精神。希望国家安全研究院提高政治站位、加强顶层设计、服务决策实践。

中央民族大学国家安全研究院学术委员会副主任委员、国家减灾委专家委员会副主任闪淳昌代表学术委员会致辞，指出学术委员会委员愿意为研究院的发展尽绵薄之力。

中央民族大学校长郭广生表示，经过70年的建设和发展，学校聚焦国家安全中的“边疆治理、民族、宗教”等领域产出了一批研究成果，汇聚了一批师资力量，具备了较好的学术基础。中央民族大学国家安全研究院是一个新型的教学科研机构，在建设中要进一步明确研究院的目标和任务，建好高端智库，用好学科交叉融合“催化剂”建好国家安全学交叉学科，培养满足国家安全建设需要的一流人才。要进一步深化体制机制改革，组建一支专兼职结合的研究团队，大力推动协同创新，完善以贡献和质量为导向的科研评价机制，加强组织保障，稳步推进研究院各项建设工作。要进一步发挥学术委员会的智囊作用、指导作用和咨询作用，建立沟通交流平台与机制，发挥学术委员会委员的专业优势，为研究院建设把脉问诊、出谋划策。

参会的学术委员会委员围绕服务国家重大需求、构建国家安全治理体系、高端智库建设、边疆治理等方面进行了交流发言，积极为推动学校国家安全研究院建设建言献策。(记者 杜燕)

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