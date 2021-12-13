原标题：“他们眼里闪烁的光，是对我最大的肯定”

“身边处处是‘卷王’，怎么办？”“做内卷‘王中王’还是以不变应万变‘躺’到底？”日前，江苏大学三江教学楼的阶梯教室内座无虚席，时而笑声阵阵，时而掌声雷动。这是该校马克思主义学院教师魏志祥在上“思想道德与法治”课，讲的是“当代大学生的责任与担当”。

“如果你迷茫了，你就听听思政课”“幽默之下尽是智慧”曾经许多人眼里枯燥无趣、不接地气的思政课，在魏志祥的讲授下，被众多学生视为一次“思想的熏陶”“心灵的净化”“正义思辨的旅程”……

“对学生用心用情，与青春同向同行。多重角色转换自如，只为讲好一门思政课。”这是江苏大学第四届“感动江大”人物评选组委会授予魏志祥的颁奖词。镇江市“十佳教师”、江苏大学“感动江大”人物、江苏大学“优秀学业导师”……面对这些荣誉，魏志祥说：“他们眼里闪烁的光，才是对我最大的肯定。”

说理不说教，与学生“情投意合”

内容为王，这是思政课上出味道、上出效果的关键。

为了让思政课入脑入心，为了成为学生信任的老师，从教25年，魏志祥一直在摸索。

“刚走上讲台那会儿，我是一板一眼，将书本掰开揉碎了讲。”魏志祥坦言，照着课本讲，“没有真切感受，渐渐地学生就不爱听了”。魏志祥分析，理论都经历过凝练总结，但这些理论都来自鲜活的生活。“以讲述‘中国精神’为例，我们要把它还原回来，通过一串串鲜活的故事，将中国共产党百年党史讲深讲透，才能引起学生的情感共鸣、思想共振。”

然而，一名60后教师要想跨越代沟走进00后学生的内心，还是不容易。

怎么办？课间和学生谈心，课后和学生电话聊天、吃饭，关注学生微信朋友圈……了解他们在想什么、看什么、听什么、做什么。魏志祥终于找到自己课堂的问题：“食材”不够新，“滋味”不够浓。

渐渐地，魏志祥摸索出一套“情投意合”教学法：“情”是出发点，“投”是切入点，“意”是核心点，“合”是落脚点。从寻常的生活和时下的热搜事件中挑选“食材”：当代年轻人的“内卷”与“躺平”，立冬与EDG的“C位”之争......以学生熟悉、感兴趣的内容作为教学的切入点，用学生认知世界的方式去解释世界，吸引了学生的目光，课堂上学生们的头自然重新抬了起来。

做“行走”的教材，不只做知识的搬运工

上课内容有趣了，课堂的抬头率高了。

但魏志祥说，相比抬头率，他其实更关注点头率。

魏志祥的课堂总会出现一些“回头客”。2019级应用化学专业本科生聂赟瑾悄悄坐进了一年级学生的课堂。“最近自己的学习、生活和工作忙得有点招架不住，便想再听听魏老师的课，为自己打打气。”聂赟瑾笑说。

聂赟瑾更没想到的是，了解到其遇到的难题后，魏志祥认真地对她说：“课堂上可能解决不了你的问题，咱们课后再约个时间一起好好分析。”

面对学生的求助，魏志祥格外认真，一一给予针对性指导。“我来自农村，在成长的路上也曾有过很多困惑，当年的我也很希望有这么一个人可以解惑。”他说。

“亲其师，才能信其道。”是魏志祥经常挂在嘴边的一句话。道理不怕大，怕空。讲身边的人和事，包括自己的亲身经历，在魏志祥看来是一条传递真情、避免把道理讲空的有效途径。

魏志祥参与过学生管理工作，下派到农村开展过半年的社会主义思想教育，岗位几经变换，才正式成为一名专任教师。回想这段经历，魏志祥始终坚定地认为，“来到高校做思政课老师，是最美好的意外”。学生遭遇挫折迷茫时，魏志祥总是把这段经历讲给学生听。不仅是求学求职经历，甚至是自己的爱情故事都拿来作为理论解读的例子。

魏志祥说：“不‘端着’，把教师的身份降一降，可以拉近与学生的距离，让他们感受到我的真诚。”

传递温暖和力量，成为学生生命里的一束微光

“千言万语，也说不清对您的感激之情。只愿自己能传承您的事业，像您一样，做一个平凡而不简单的老师。”2010级历史专业本科生卜春敏曾在课间递来一封手写信，毕业后又以一篇《师父》感念他多年的陪伴与指点，这让魏志祥感动至今。

“师父”“魏爸爸”“特殊110”是学生对魏志祥最为深情的称呼，也是魏志祥全情付出的动力。

作为“思想道德与法治”教研室主任的魏志祥，多年来始终坚持担任学业导师。他的八小时是给学生的，八小时之外也总是为学生忙碌。

冬天，看到学生穿着单薄，魏志祥便悄悄联系学生所在学院，帮助安排勤工助学岗位；看到学生腿部穿戴特殊矫形器，关怀之下，学生敞开心扉寻求学业指导……“传道授业解惑者，就是要为学生的人生保驾护航。”魏志祥说，思政课不仅是普及知识，也要帮助学生解决生活与学业中的困难，更要点燃心灯、播撒信仰的种子。

魏志祥的爱人常说，“在他的心里，工作比家庭重要，学生比家人重要。”

去年，魏志祥因突发肾结石住院，不想又检查出早期肝癌。可是悲观、恐惧的情绪在魏志祥的身上难觅踪影。“从前不知道有这样一个敌人，才让它有机可乘。如今知道了积极治疗便是。”

“我在课堂上保持激情洋溢、声音洪亮，为的就是让学生感受到对马克思主义的信仰、对社会主义的信心、对中国共产党的信任和实现中华民族伟大复兴中国梦的坚定信念。”魏志祥说。（记者 苏雁 通讯员 高雅晶）

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