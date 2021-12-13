原标题：十万大学生成四川共青团“左膀右臂”

今年夏天的新冠肺炎疫情防控阻击战，让四川省乐山市金口河区人民医院院长廖明华记忆犹新，尤其是共青团和大学生志愿者在关键时刻助了医院“一臂之力”。当时，医院面临极大的工作压力，团金口河区委派遣的大学生志愿者协助医务人员完成长达1个月的疫情防控任务。

能在这场突发事件中有效作为，得益于当地团组织的工作基础。2020年底，团四川省委发出返乡大学生向居住地乡镇（街道）团组织报到的倡议，团金口河区委率先探索面向报到大学生团员招募兼职乡镇团委副书记，2021年暑期，他们引导更多大学生投身疫情防控、关爱留守儿童等工作。

大学生的加入，有效缓解了县域共青团工作力量短缺的困境。在推进县域共青团基层组织改革中，四川初步形成“大学生在寒暑假期间向居住地乡镇（街道）团组织报到-参与团的工作和活动-公开选聘大学生兼职团干部常态化开展工作”的“递进式”培养和工作链条。

大学生助力区医院打赢疫情防控阻击战

金口河区地处大渡河畔，全区常住人口仅3.8万人。今年7月底，8名途经张家界的游客的到达，让这座小城的疫情防控系统经受了一场压力测试。

彼时，多地报告感染者的流调情况均指向张家界，有张家界活动轨迹的人群成了各地的重点排查对象。廖明华回忆，接到指挥部有关这8名游客来到金口河区的信息后，医院迅速进入临战状态。

分诊岗位增加护士，增设夜诊，加强院区巡查，住院部增加病房管理人员，恢复传染病区……金口河区人民医院还派出医务人员负责当地医学隔离点的工作。

“任务加重，压力非常大。”廖明华说，那段时间，全院100多名医务人员满负荷运转。因为护士不断被抽调到其他岗位增援，门诊护士长都急哭了。廖明华也曾想过紧急招聘护士，可根本来不及。

8月4日晚，焦急的廖明华抱着试试看的心情，给团金口河区委书记王雪打电话，询问有无人手增援医院。

事实证明，这个电话打对了。当时，由团金口河区委组织的一批大学生志愿者“小金灵”正在全区的疫情防控岗位上服务。团区委随即抽调4名大学生志愿者到该院。经过两天的专业培训后，4名大学生志愿者上岗了。他们在预检、导医等岗位上，成了医务人员的得力助手。

把“失联”的大学生找回来

据统计，今年暑假期间，仅疫情防控工作，团金口河区委就从向他们报到的大学生中派出90多人次，累计志愿服务时长超过4500小时。

金口河区没有大学，过去大学生假期返乡后，大都在家各忙各的。而基层团组织工作事务多、人手紧，在乡镇，团的工作更难开展。

为什么不能让这些大学生团员为家乡的团组织出力呢？

基层缺人干事的情况具有普遍性。而在四川省团员中，大学生团员青年占很大比例。

由于信息不对称、供需不对接等原因，许多大学生在假期与学校团组织断了联系，而与家乡团组织没有建立联系，处于“失联”状态，大学生想做事却找不到机会。

王雪从大学生社会实践工作中受到启发：能不能把返乡大学生的力量调动起来参与基层团的工作？于是，2021年春节前，团金口河区委率先展开尝试，面向优秀大学生招募兼职乡镇团委副书记，助推乡村振兴。

公告一出，团区委收到200多份报名表。2021年寒假，首批8名大学生在金口河的8个乡镇走马上任。

在金口河区金河镇服务期间，南开大学经济学院学生廖河洋除了参与筹备镇团代会、关爱留守儿童等工作，还完成了一项当地农业发展的调研，撰写了调研报告《脱贫摘帽不歇脚》。

对这位大学生助手，金河镇副镇长张清不吝称赞。他说，廖河洋不仅完成了镇上的共青团工作，还结合所学专业，为镇里农业产业的发展提出了有价值的建议。

基于寒假期间的良好反响，2021年暑假，第二批兼任乡镇团委副书记的大学生到岗。此外，围绕疫情防控、防汛救灾、生态环境保护、关爱留守儿童等工作，数十名返乡大学生志愿者向金口河的区、乡镇两级团组织报到。

2021年暑假期间，团四川省委按照团中央《关于扩大县域共青团基层组织改革试点的指导意见》的要求，把在校大学生列为统选兼用乡镇（街道）团组织工作力量的重要对象，深化大学生向居住地团组织报到的做法。

团四川省委基层组织建设部的统计数据显示，2021年寒假共有107所大学的约6.9名大学生团员青年向全省158个县（市、区）1799个乡镇（街道）团组织报到，暑假则有4.8万余名大学生团员青年向家乡团组织报到。

大学生团员从“工作对象”变成“工作力量”

超过10万名大学生向居住地团组织报到，在一定程度上缓解了县（区）、乡镇（街道）团组织想干工作又缺人的矛盾，还推动团的工作更加活跃，甚至倒逼基层团组织提升团结、凝聚、服务青年的能力和水平；同时，还打通校内校外团的建设和工作，学生主动、学校支持、基层满意。

在广元市利州区，有200多名返乡大学生在今年暑假向家乡的团组织报到。团利州区委书记乔露明显感觉到，返乡大学生延伸了共青团联系服务青年的臂膀，激活了当地方方面面的青年工作。

阿坝师范学院学前教育专业学生郭滨担任利州区快乐社区暑假期间4点半课堂的老师，他和另外4名大学生志愿者一起，为留守儿童开展课业辅导、安全教育等，解决了很多家长的后顾之忧。

今年8月，团利州区委成立利州区大学生联盟，组织了一批返乡大学生投入环境保护、安全急救、关爱留守儿童等志愿服务工作。

该联盟秘书长、黑龙江交通职业技术学院学生罗清文放假回家前从父母那里听说了家乡团组织在寻找返乡大学生，于是在网上向团区委报到。“以前无非就是打工挣钱，或者在家宅着。”对此，郭滨也有同感。他期待能在暑期做点有意义的事情，可是苦于没有渠道和机会。

因此，当看到团利州区委的公告时，罗清文和郭滨都觉得，可以利用暑假和大学生朋友一起为家乡做点有意义的事情。

从寒暑假向居住地乡镇（街道）团组织报到，到参与居住地团组织的各类工作和活动，再到择优成为乡镇（街道）兼职团干部，大学生团员从“工作对象”变成了“工作力量”。团四川省委基层组织建设部部长张志君说，这给四川县域共青团工作提供了新的启示。

基于现状，张志君认为，要紧紧抓住大学生团员青年这个“大多数”团员中的“大多数”，通过工作设计，让他们更好地发挥和彰显先进性，为加强基层团组织建设贡献力量。

在四川许多县（区），大学生的加入，大大充实了县域共青团工作力量。眉山市彭山区依托校地共建，选拔了4名在校大学生到团区委机关兼任青年干事，又有4名大学生到区青少年宫见习。团彭山区委负责人说，这些措施实施后，团区委机关力量“达到历史最强”。

据不完全统计，四川全省包括32个县域共青团基层组织改革试点县在内的63个县（市、区）面向返乡和辖区内大学生团员青年，从近2万人中选聘了2370人兼任团县委、乡镇（街道）或村（社区）团组织副书记、青年干事。

中青报·中青网记者 王鑫昕

(责编：郝孟佳、温璐)