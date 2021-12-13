原标题：破解西农青年教师的“成长密码”

今年9月以来，西北农林科技大学教授谢寿安的工作日程安排得满满当当。按照学校“培训进院系”活动的要求，他接受“点将”，奔赴各个学院解答广大教师在教改项目申请时面临的诸多共性困惑。

谢寿安先后荣获陕西省教学名师、师德标兵等称号，他的另一个身份是该校教学发展中心副主任。以“搭建教师成长平台，提高教育教学质量”为宗旨的教学发展中心被该校教师，尤其是青年教师看作是成长的“加油站”。

“校青年教师讲课比赛”二等奖获得者、“陕西省首届高校课堂教学创新大赛”二等奖获得者、学校“我最喜爱的老师”获得者……该校经济管理学院青年教授张寒的简历，令人眼前一亮。然而8年前的张寒，学生评教结果却是全院倒数第一。

问题出在哪里，该如何解决？该校教学发展中心主任姚晓霞说，随着高等教育事业的发展，像张寒这样的应届博士毕业生是高校师资队伍的重要力量。但是，超过9成的新教师却没有经过系统教学训练，也不具备师范背景。

为帮助新教师顺利完成由学生到教师的职业转变，2014年，针对入校1到3年的新进教师，该校教学发展中心设计开发了校本化培训课程《教学实务》。在这样的背景下，张寒走进教学发展中心再当“学生”。

在这里，他旁听、观摩到国家、省级教学名师的示范课，先后接受了《教学实务》4个模块、16个学时的理论培训，还进行了20个学时的实际操作训练。之后，张寒将学习所得引入课堂，着重解决知识点的现实应用问题。1年后，他的评教分数达到99.5分，成了全院第一。

张寒的故事是西农众多“青椒”成长的缩影。6年多来，全校2000多名专任教师中，有1/4经过实务培训快速转换了角色，逐渐成为教师队伍里的后起之秀。

“正在讲课，设备出了故障，视频、动画都不能播放了。”回忆起2017年参加全校青年教师讲课比赛复赛时遇到的情况，该校葡萄酒学院青年教师宋育阳记忆犹新——停顿3秒后，她迅速调整状态，不慌不忙按照计划完成了授课，最终荣获一等奖。

“从破冰到引入、拓展，再到总结收尾，每一个赛程的复盘都让我对完整的课堂结构有了更深刻了解。其间，还有经验丰富的老教师细致指导，帮我不断提高。”宋育阳道出了自己在比赛中游刃有余的秘密。

由该校教学发展中心主导的青年教师讲课比赛始于2006年，每年比赛历时8个月，吸引了越来越多的教师参与其中。比赛也逐渐从一种技能竞赛走向教学能力的历练，成为教师群体展示风采的平台。

为提高比赛“含金量”，该校从2016年开始实施青年教师教学能力海外提升计划，将获得一、二等奖的教师全部送往国外一流大学“取经”；2017年，又把比赛时长由15分钟还原成常规的40分钟课堂时长，讲课题目改由全课程随机抽选，评委中增加了学生，更出台了一项创新政策——获得一等奖的教师可以直聘副教授。

讲课比赛的平台，将众多青年“新秀”磨砺成“新星”。2019年，该校首次颁发“金牌教师”奖， 5位“教学新秀奖”得主全部为讲课比赛一等奖获得者。据统计，近10年来，讲课比赛吸引了该校青年教师6400余人次参与，观摩人数超过1.1万余人次。

为推进课程思政，该校成立了由校党委书记、校长任组长的课程思政建设工作领导小组，启动“课程思政”教育教学改革，立项建设112门“课程思政”示范课程。该校教学发展中心组织35名教师赴外校“求学”，还邀请较早推行课程思政改革的地区专家进校指导，组织校内教师展开研究探讨。

学习实践中，一线教师对课程思政的认识逐渐清晰，一大批“配方”新颖、“包装”时尚、“营养丰富味道好”的精品课先后涌现。

该校教学发展中心还组织12名课程思政教学能手，成立培训团队。团队创立的课程思政教学范式独具特色、好评如潮，学生也在“润物细无声”的思政教育中有了新变化。2020年，该校研究生韩硕赴陕西镇巴县助力脱贫攻坚，完成半年工作后提出“我想留下来再干半年”。该校当年的毕业生中，有64%的西部学生选择留在西部建功立业。

该校教学发展中心培训办公室负责人王磊介绍，目前，中心已成立了教学实务、教育技术、有效教学、混合教学、课程思政、身心健康6个培训团队，全方位服务广大教师。此外，还聚焦高教发展中的重点、热点、难点问题，连续举办“教学成果申报”“金课建设”“新农科建设与农科专业认证”“虚拟仿真实验教学”等专题研修培训活动。

“教师有什么需要，中心就提供什么支持。”王磊说。

付文婷 靳军 中青报·中青网记者 孙海华

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