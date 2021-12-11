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浙江：中高风险地区暂停线下艺术考级

2021年12月11日11:45 | 来源：新华网
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原标题：浙江：中高风险地区暂停线下艺术考级

记者从10日召开的浙江省政府新闻发布会上获悉，自12月5日以来，截至10日15时，浙江省宁波、绍兴和杭州三地累计报告新冠肺炎确诊病例37例（均为轻型）、无症状感染者41例。目前三地已先后对部分区域实施公共活动限制性措施，中高风险地区暂停线下艺术考级活动。

浙江省文化和旅游厅相关负责人表示，目前浙江省宁波市已暂时关停了影剧院、网吧、娱乐场所、图书馆、博物馆等场所和演出活动。绍兴市暂时关停了网吧、娱乐场所（KTV、歌舞厅、游艺厅）、演出场所等。杭州市8个城区关停了KTV等场所，图书馆、美术馆、博物馆、影剧院、网吧等公共场所接待人数不超过核定人数的50%。

上述三地中高风险地区暂停线下艺术考级活动。其他地区严格执行“限流、限量、预约、错峰”要求，娱乐场所、演出场所、网吧、图书馆、美术馆、博物馆等公共文化和旅游场所严格落实好既有的限流规定。对进入文化和旅游场所的各类人员施行“三码联查”。

浙江省教育厅相关负责人表示，针对近期浙江承担的国家教育考试，如普通高校艺术类专业统考、大学外语等级考试等，将努力做到“一考一方案”，分类研判和组考。

对于封闭区内的考生，教育部门“送卷上门”，防疫部门安排监考；对于居家健康观察的考生，就近安排专门考场，“点对点”接送考生到指定考点；对处于日常健康监测期的考生，在做好个人防护的前提下，允许考生单独前往考点，启用专门通道，在指定的备用考场参与考试。对于有省外活动轨迹或省内中高风险区所在县（市、区）活动轨迹的考生，需要考生提供考前48小时核酸检测阴性证明才能参加考试。同时，会根据实际情况调整考点的管理，对封闭区域内的相关考试，通过临时增设或平移考点等方式解决。（俞菀）

(责编：丁元贺(实习生)、熊旭)

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