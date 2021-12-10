本报记者 黄 超 丁雅诵

“高校思想政治工作关系高校培养什么样的人、如何培养人以及为谁培养人这个根本问题。要坚持把立德树人作为中心环节，把思想政治工作贯穿教育教学全过程，实现全程育人、全方位育人，努力开创我国高等教育事业发展新局面。”2016年12月7日至8日，全国高校思想政治工作会议召开，习近平总书记出席会议并发表重要讲话。

5年来，各相关部门和高校认真贯彻落实习近平总书记重要讲话精神，全国高校思想政治工作质量和水平不断提升，大学生思政教育成效显著，教师思政素质明显提高，各类思想文化阵地建设和管理扎实有效。广大师生对以习近平同志为核心的党中央坚决拥护，对习近平新时代中国特色社会主义思想高度认同，对中国特色社会主义和中华民族伟大复兴中国梦充满信心。

用习近平新时代中国特色社会主义思想铸魂育人，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务

习近平总书记指出，我们的高校是党领导下的高校，是中国特色社会主义高校。办好我们的高校，必须坚持以马克思主义为指导，全面贯彻党的教育方针。

思想政治工作是高校各项工作的生命线，也是我国高校的办学特色和优势。各相关部门和高校深入学习贯彻习近平总书记全国高校思想政治工作会议、全国教育大会、学校思想政治理论课教师座谈会等重要讲话精神，把握主要遵循，推动高校思想政治工作高质量发展。

5年来，中央组织部、中央宣传部、教育部等部门统筹协调，采取有力有效措施，形成齐抓共管的工作格局：

编写《习近平新时代中国特色社会主义思想三十讲》并制作配套课件，采用图文影音等形式精心设计，贴近高校师生思想实际和思政课工作实际；

每年制定领导干部上讲台宣讲要点，推动50名国企领导进高校授课百场，遴选百名央企骨干担任校外辅导员，重点宣讲党的创新理论和路线方针政策；

开展千万师生同上一堂课、“我们都是收信人”等活动，1500多名高校负责人、院士等组成习近平总书记重要讲话精神讲师团，线上线下课堂有机结合；

2019年起推出“最美高校辅导员”“最美大学生”推选展示活动，创新“奋斗的我 最美的国”新时代先进人物进校园工作，开展“青春告白祖国”活动，校内校外育人联动长效机制逐步形成……

5年来，《关于加强和改进新形势下高校思想政治工作的意见》《关于新时代加强和改进思想政治工作的意见》等纲领性文件相继印发，明确了高校思想政治工作主要目标和基本要求。《关于加快构建高校思想政治工作体系的意见》《关于加强高校党的政治建设的若干措施》《高等学校课程思政建设指导纲要》等系列文件密集出台，对高校思想政治工作作出全方位规划、制度化安排。

各高校坚决落实党中央决策部署，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务：

从今年春季学期开始，中国政法大学法学专业开设了新的必修课《习近平法治思想概论》。“学校把宪法、法理、行政法学科的优秀教师整合起来，组建跨学科教研室授课，既有理论学习，也有专题报告、实践锻炼。”中国政法大学校长马怀德介绍。

在30个民族自治州的广阔田野，经常可见中央民族大学青年学子开展社会实践的身影。20个学院与当地结对，推出“青年红色筑梦之旅”“兴边富民行动”“乌兰牧骑文化下乡”等品牌活动，学生深入民族地区，在实践中成长成才。

思政教育与军事教育结合，南开大学退伍大学生2020年返校后有了特别任务——给新生当军训教官和军事理论课助教。复学老兵胡一帆说：“我们通过一言一行把革命传统、红色基因传递下去，军绿色的‘开学第一课’激发了大家的爱国心报国情。”

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5年来的实践证明，做好高校思想政治工作，必须坚持正确政治方向，以马克思主义为指导，抓好理论教育。“我们依托北京高校思政课高精尖创新中心等智库平台，组织专家学者深入研究阐释马克思主义中国化最新成果，建设思政课教学重点难点问题库，及时解答和回应重大理论问题和现实关切。”北京市委教育工委副书记、市教委主任刘宇辉说，要用习近平新时代中国特色社会主义思想铸魂育人，以此为核心内容构建课程群，引导高校师生增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。

不断提高学生思想政治素质，把思想政治工作贯穿教育教学全过程，实现全程育人、全方位育人

习近平总书记强调，思想政治工作从根本上说是做人的工作，必须围绕学生、关照学生、服务学生，不断提高学生思想水平、政治觉悟、道德品质、文化素养，让学生成为德才兼备、全面发展的人才。

5年来，全国高校紧紧围绕落实立德树人根本任务，加快构建高校思想政治工作体系，深入推进“三全育人”综合改革，不断推动思想政治工作改革创新，成效显著。

“我已经100多岁了，亲眼看到过旧中国四分五裂、民不聊生的状况。中国共产党使中国真正成为一个独立自主的国家。”在中山大学庆祝建党百年“信仰对话”活动中，102岁高龄的夏书章教授结合自己的亲身经历，给党员学生上了一堂生动的思想政治课。

传承红色基因，筑牢信仰之基。“信仰对话”活动组织百名学生党员寻访百名老党员，帮助学生深刻理解中国共产党为中国人民谋幸福、为中华民族谋复兴的初心使命。“党叫干啥就干啥，这是一名老党员的铮铮誓言，也是他播撒在我们心中的一颗种子。”一名学生在寻访手记里写道。

让专业课教师参与思政课设计，是浙江大学思政课改革的一项创新。形势与政策课中，光影百年党史专题“上座率”颇高。课程设计者、传媒与国际文化学院副教授林玮带领团队，从100部影视作品中剪辑1400余个镜头，全方位、多角度生动展现党的百年奋斗历程。“中国共产党带领全国各族人民走上复兴之路，是历史的选择和必然。”林玮说。

做好高校思想政治工作，不仅要用好课堂教学这个主渠道，其他各门课也要守好一段渠、种好责任田，使各类课程与思想政治理论课同向同行，形成协同效应。近年来，不少学校结合自身实际，打造出各具特色的“大思政”教育体系。

北京大学医学部在解剖学课堂上，开展感恩器官捐献者活动，重读医学生誓言、重温医者初心，加深医学人文情怀，延伸教育深度；

中国农业大学3000名大二学生来到河北涿州参与耕读文化学习与劳动教育实践，同学们在田野耕作中了解农业现代化前沿问题，大大增强了投身“三农”事业的热情和实现乡村振兴的信心；

中国音乐学院通过组织“我和我的祖国”校园快闪、举办国音朗读者活动、录制发布《音乐里的“四史”故事》系列短片等，不断探索艺术人才成长规律，引导学生厚植爱国主义情怀；

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2021年高校师生思想政治状况滚动调查数据显示，98.7%的学生表示“能将爱国情、强国志、报国行统一起来”，越来越多的高校学生把远大抱负落实到实际行动中，用中国梦激扬青春梦，勇做走在时代前列的奋进者、开拓者。

坚持教育者先受教育，整体推进高校党政干部和思想政治理论课教师、辅导员等队伍建设

习近平总书记指出，教师是人类灵魂的工程师，承担着神圣使命。传道者自己首先要明道、信道。高校教师要坚持教育者先受教育，努力成为先进思想文化的传播者、党执政的坚定支持者，更好担起学生健康成长指导者和引路人的责任。

5年来，高校思想政治工作队伍兢兢业业、甘于奉献、奋发有为，为高等教育事业发展作出重要贡献。

——建设专职为主、专兼结合、数量充足、素质优良的思政课教师队伍，各地积极探索。

“我们的重要抓手就是全省高校思政课教师‘大练兵’，组织常态化的集中备课、研讨、培训和展示。”陕西省教育厅有关负责人介绍，推动“大练兵”从思政课向专业课延伸、从现场观摩向网络观摩延伸、从教师“讲好”向学生“学好”延伸，全省累计选树教学标兵、能手783人。

南京航空航天大学组建思政工作团队，建设“顶天立地谈信仰”“世界社会主义五百年”“理解中国”等系列课程，通过集体备课和集中巡讲，一批优秀的青年思政课教师脱颖而出。

华南师范大学在7个教学科研机构成立思政课教研室，充实师资力量，并依托全国重点马院学科优势，在教材、教法、课程设置上发力，深入推进“四史”教育融入课堂。

——党政干部、共青团干部、各学科教师、辅导员等，都是高校思政工作的坚实力量。激发他们的积极性、主动性、创造性，对于引导学生扣好人生第一粒扣子具有重要意义。

5年来，越来越多的高校党委书记、校长带头走进课堂，为学生讲课。今年秋季学期开学，北京航空航天大学党委书记曹淑敏给1万余名新生讲开学第一课。“培养未来的红色工程师是北航的办学责任”“服务国家重大战略需求是北航的使命担当”……空天报国的种子在大一新生心中播撒。

广大高校辅导员积极参与培训，思政理论能力和实践水平显著提升。四川师范大学辅导员素质能力提升研修班开班，吸引了50多名思政工作者。辅导员们认真听了中国共产党百年历程与基本经验等专题报告，一起探讨学生职业生涯指导等专业课题，大家表示收获很大。

——引导教师立德树人、崇德尚业，一批高校以创新基层党建为根基，提高教师思想政治素质，展开形式丰富的实践活动。

清华大学明确教师党支部在教师队伍建设中政治把关和师德把关的要求，强化党支部团结、带领、教育、服务全体教职工的作用，通过“双带头人”教师党支部书记工作室建设，激发广大教师理论学习的内在动力。

今年暑假，复旦大学青年教师沿着红色足迹，前往甘肃、河北、福建开展主题社会实践，从百年党史中感悟中国共产党人的初心使命。“要把实践成果转化为广大教师的理想信念，转化为日常教学科研工作中的鲜活内容。”复旦大学管理学院教授郑琴琴说。

教育部思政司有关负责人表示，拓展选拔视野、抓好教育培训、强化实践锻炼、健全激励机制，随着各项举措落地落实，高校思政工作队伍后继有人、源源不断，展现出蓬勃的生机与活力。

高校党的政治建设取得新发展，引导师生党员做到在党爱党、在党言党、在党为党

习近平总书记强调，办好我国高等教育，必须坚持党的领导，牢牢掌握党对高校工作的领导权，使高校成为坚持党的领导的坚强阵地。

今年“五四”青年节，河南师范大学水产学院2018级本科生宿迁生产实习分队流动党支部，在当地的彭雪枫纪念馆开展主题党日活动。

战斗物品、影像资料、复原场景……“彭雪枫等革命先烈的英雄事迹让我们深受教育，激发了我们勤奋学习、积极实习的热情。”学生党员方富贵在参观后说。

近年来，该学院党委根据实习周期长、地域广等特点，在各生产实习分队建立流动党支部。流动党支部利用线上“两微一端”和线下实习周报“党旗飘扬”，做到青年大学生日常思政教育不放松、组织生活不掉线。

5年来，党中央修订印发《中国共产党普通高等学校基层组织工作条例》，各相关部门和高校党组织把抓好学校党建工作和思想政治工作作为办学治校的基本功，创新体制机制、改进工作方式，提高党的基层组织做思想政治工作能力。

党委书记、校长带头进课堂听课、联系思政课教师、每学期至少讲授4个课时……中国人民大学加强党对思政课建设的领导，学校负责人兼任班主任，联系学生党（团）支部工作，了解学生思想动态、服务学生发展；

抗击疫情、备战奥运，北京体育大学成立3个临时党支部、7个党员先锋岗，提升师生政治意识和家国情怀。宣传工作临时党支部创作“武术冠军带你练习八段锦”等网络作品，引领体育健康防疫新风尚。在全封闭管理期间，国家训练基地临时党支部实现东京奥运备战和中国代表团回国隔离期间“零疫情”；

浙江省教育厅党委每年评议考核高校党委书记抓基层党建工作情况，督促各级党组织书记落实好“第一责任”。“我们每年选树宣传20位高校‘最受师生喜爱的书记’，用师生党员身边人身边事引领人激励人。与此同时，加强在知识分子群体中发展党员工作，2020年全省有1449名高知人员入党，入党积极性不断提升。”浙江省教育厅有关负责人说。

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“5年来，各高校党委加强对学校工作全面领导，积极承担管党治党、办学治校主体责任，把方向、管大局、作决策、保落实。高校党的政治建设取得新发展，引导广大师生党员做到在党爱党、在党言党、在党为党。”教育部思政司有关负责人表示。

——党对高校工作的全面领导更加有力。各高校普遍修订党委全委会、常委会、校长办公会等制度，强化对学术组织、群团组织的政治领导，从体制机制、基层基础、关键环节上保证党的全面领导有机贯穿管党治党、办学治校全过程。

——基层党组织组织力显著提高。培育创建党建工作示范高校20个、标杆院系199个、样板支部1655个，辐射带动党支部建设和思想政治工作质量整体提升。组织开展全国高校基层党支部书记网络示范培训，民办高校党支部书记培训实现全覆盖。

——大学生党员发展质量得到保证。发展大学生党员工作成为高校党组织“对标争先”建设计划重要指标，高校普遍采取“两级党校、三次培训”等方式，有力促进了发展党员好中选好、优中选优。综合调查显示，93.6%的非党员学生认为，学生党员能充分或基本发挥先锋模范作用。

青年兴则国家兴，青年强则国家强。党的十九届六中全会通过的《中共中央关于党的百年奋斗重大成就和历史经验的决议》明确指出，“全面贯彻党的教育方针，优先发展教育事业，明确教育的根本任务是立德树人，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人”。广大高校学生表示，一定要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，从党的百年奋斗历史中汲取智慧和力量，不断加强思想淬炼、坚定理想信念，赓续红色血脉、弘扬优良传统，以积极昂扬的姿态展现新气象新作为，努力成为担当民族复兴大任的时代新人，让青春在为祖国、为民族、为人民、为人类的不懈奋斗中绽放绚丽之花。

《 人民日报 》（ 2021年12月10日 01 版）

(责编：白宇、赵欣悦)