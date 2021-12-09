12月8日，第八届丝绸之路国际电影节在闽越水镇海丝会议中心五洲厅举行。此次论坛的主题为“新时代、新篇章——开启中外电影合作新征程”，旨在聚焦与思考新时代新形势下中外电影合作在融资、拍摄、发行、推广等环节中面临的新机遇与挑战，探索中国电影与海外合作紧密化与多元化的途径与方式。

与会专家学者认为，作为文明交往与对话的重要载体，电影是丝路沿线国家文化交流的重要方式。“电影交流搭建的不仅是艺术交融、文化交融的桥梁，更是文明相通、民心相通的纽带。”莫斯科国际电影节终身主席米哈尔科夫和曾执导《入殓师》荣获奥斯卡最佳外语片奖的泷田洋二郎均表示，“一带一路”电影交流将推动更为开放、包容的国际合作，加强不同文明、不同国家对话，也是促进创新增长、互联互通、合作共赢的现实需求。

此次论坛由中国人民大学承办。据悉，本次承办第八届丝绸之路国际电影节主论坛，是中国人民大学文学院电影学专业的师生发挥智库功能，搭建跨越产学研的平台，推动中外电影人在新时代开启电影合作新篇章的生动实践。

(责编：张若琳(实习生)、秦华)