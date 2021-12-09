人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>教育

第八届丝绸之路国际电影节主论坛在闽举办

2021年12月09日09:20 | 来源：人民网-教育频道
小字号

12月8日，第八届丝绸之路国际电影节在闽越水镇海丝会议中心五洲厅举行。此次论坛的主题为“新时代、新篇章——开启中外电影合作新征程”，旨在聚焦与思考新时代新形势下中外电影合作在融资、拍摄、发行、推广等环节中面临的新机遇与挑战，探索中国电影与海外合作紧密化与多元化的途径与方式。

与会专家学者认为，作为文明交往与对话的重要载体，电影是丝路沿线国家文化交流的重要方式。“电影交流搭建的不仅是艺术交融、文化交融的桥梁，更是文明相通、民心相通的纽带。”莫斯科国际电影节终身主席米哈尔科夫和曾执导《入殓师》荣获奥斯卡最佳外语片奖的泷田洋二郎均表示，“一带一路”电影交流将推动更为开放、包容的国际合作，加强不同文明、不同国家对话，也是促进创新增长、互联互通、合作共赢的现实需求。

此次论坛由中国人民大学承办。据悉，本次承办第八届丝绸之路国际电影节主论坛，是中国人民大学文学院电影学专业的师生发挥智库功能，搭建跨越产学研的平台，推动中外电影人在新时代开启电影合作新篇章的生动实践。

(责编：张若琳(实习生)、秦华)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部