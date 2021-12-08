原标题：各类考生考前14天非必要不离京

接近年尾，多项考试即将拉开序幕，如高考第一次英语听说机考、全国大学英语四级六级笔试、初中学考英语听说机考、高考美术类专业考试、全国硕士研究生招生考试、普通高中学业水平合格性考试等。冬季是流感等呼吸道传染病高发季节，且全球新冠疫情仍处于高位，为做好考前防疫准备，北京市疾控中心提醒考生、家长及学校做好相关防疫措施，建议考生做好健康监测，应于考试前14天在京备考，非必要不离京。

市疾控建议

考试前14天在京备考

市疾控部门提醒，广大考生应做好自身健康监测，从考前第14天开始，考生自行进行每日体温测量；关注自身健康状况，凡出现发热（体温≥37.3℃）、咳嗽、头痛、咽痛、腮腺肿大、腹痛、腹泻、呕吐、皮疹、头晕、乏力、结膜充血等症状，应及时主动上报。考试前14天在京备考，坚持非必要不离京。

考生应提供本人考前48小时内的核酸检测阴性报告，并且凭“准考证”、有效身份证件、绿色健康码、绿色通信行程码和“健康承诺书”等，体温检测低于37.3℃，方可进入考点。提前准备好一次性使用医用口罩或医用外科口罩、一次性手套、免洗手消毒液或消毒湿巾等个人防护和消毒用品，并学会正确使用。

做好健康监测

学校疫情报告人每日核查

考生还要保持良好卫生习惯，注意个人卫生。考前14天及考试期间尽量减少外出，减少聚会、聚餐等聚集性活动，避免前往人员密集和通风不良的场所。如需外出，应做好个人防护，科学佩戴口罩、保持一米社交距离等。注意饮食卫生，考前要按照考试时间合理安排考生起居，保证良好睡眠，适当运动，避免熬夜，规律作息。

广大家长要关注考生心理状态，使考生保持身心愉悦，营造温馨、放松的家庭氛围，多与考生交流和沟通，减轻考生心理压力，引导考生积极向上的心态。如有一般心理问题需要寻求帮助，可以拨打12320，预约工作日每周三、周五下午的免费心理咨询服务，也可以拨打北京市心理援助热线：82951332。

学校和考点应做好学生晨午检工作，做好学生健康监测，掌握学生身体健康状况。学校疫情报告人每日对全校（园）晨午（晚）检结果进行核实、排查，达到监测预警标准时，应及时报告并做好处置，确保疫情早发现、早报告、早处置。

学校应设置防疫副主考，对所有考试工作人员进行健康状况监测。从考前14天起进行每日体温测量、记录自身健康状况。所有涉考工作人员均须提供考前48小时内核酸阴性证明。所有涉考工作人员须接种新冠疫苗，并优先安排已经接种加强针（第三针）的人员参加相关工作。要对所有参加考试的考生及参与考试工作的人员进行体温测量。学校还应配备充足的防疫物资，如一次性使用医用口罩或医用外科口罩、一次性手套、水银体温计、手持式体温检测仪、无接触自动体温检测设备等。

每10个普通考场原则上

设一个备用隔离考场

在考场方面，市疾控建议，原则上每10个普通考场设一个备用隔离考场（每考点不得少于3个），备用隔离考场要做明确标识，在外围设置警戒线。考场布置按照普通考场的要求执行。在温度适宜的条件下，应保证考场内空气流通，优先考虑开门窗通风，同时提醒考生注意保暖。考点应在专业机构和专人指导下对考场区域、通道、课桌椅等进行清洁消毒，明确张贴消毒完成标识，考生、考试工作人员进入考场前宜用免洗手消毒液进行手消毒或者洗手。考试结束后，要对考场做一次预防性消毒。

文/本报记者 蒋若静

(责编：郝孟佳、温璐)