高语阳

原标题：失散十几年 3组家庭终于团圆了

记者12月6日从公安部获悉，近日，公安部组织指挥广东、山东、湖北省公安机关成功侦破3起部督拐卖儿童案件，抓获9名犯罪嫌疑人，接连找回被拐14年的孙某、符某涛和被拐17年的杨某弟。12月6日，公安部在广东省深圳市组织开展“团圆”行动认亲活动，帮助离散十余年的3组家庭实现团圆。

据了解，2004年12月19日，广东省茂名市杨某青夫妇到深圳罗湖公安机关报警，称儿子杨某弟（时年3岁）于当天上午在家附近失踪。2007年10月10日，湖北省监利县孙某飞到深圳南山公安机关报警，称儿子孙某（时年4岁）前一天在幼儿园附近失踪。同年12月28日，广东省深圳市彭某英到南山公安机关报警，称儿子符某涛（时年4岁）当天下午在家附近失踪。3起案件发生后，深圳市公安机关高度重视，先后成立专案组全力侦办案件，受限于侦查手段和技术条件，案件多年来一直未取得突破，但办案民警始终坚持对每一条涉案线索进行分析研判，开展大量调查走访。

今年“团圆”行动开展以来，公安部部署全国公安机关对历年儿童失踪被拐案事件进行全面清理，并将上述3起案件作为重点案件挂牌督办。广东省公安厅按照公安部部署要求，牵头组建“团圆”行动会战专班，对3起案件进行重点攻坚，强化技术支撑、数据赋能，全面收集信息，创新应用战法，集中力量开展查找会战。

在公安部“团圆”行动刑事技术集中比对会战专班和广东省公安厅会战专班的努力下，专案组于今年9月至11月期间，先后发现并确认两名山东籍男子和一名湖北籍男子系当年被拐的符某涛、孙某、杨某弟。发现相关线索后，专案组迅速派员赴山东、湖北开展顺线追踪、破案解救工作。在山东、湖北公安机关全力协助下，初步查明受害人符某涛当年在居住小区玩耍时，被犯罪嫌疑人吴某龙拐走带至山东聊城其二哥吴某玉家中抚养至今；孙某被吴某龙拐走后，经亲戚介绍被送给聊城的国某立夫妇抚养；杨某弟被犯罪嫌疑人曹某坤拐走后，被湖北恩施田某抚养。

在掌握相关犯罪事实和证据基础上，公安机关成功将吴某龙等9名犯罪嫌疑人抓获归案，目前相关案件正在进一步侦办中。（高语阳）

(责编：陈雪婷(实习生)、温璐)