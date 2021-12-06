原标题：北京建立公办网上辅导平台

近日，北京市教委和北京市财政局印发《北京市中学教师开放型在线辅导计划（试行）》，其中提出，北京市将搭建中学教师开放型在线辅导管理服务平台，鼓励中学教师发挥自身教育特长和优势，提供多种形式的在线辅导服务，供全市中学生按需选择。这是北京市为保证“双减”政策落地的又一重要举措。

据了解，该计划已于2021年上半年面向通州、延庆、怀柔、密云、平谷、房山、门头沟、大兴和经开区的初中学生开放，2021年下半年和2022年将拓展到全市所有初中学生。辅导学科为语文、数学、英语、道德与法治、物理、化学、生物、历史、地理，辅导时间为校历规定的每个学期周一到周五的18:00-21:00，原则上不含节假日和寒暑假。

北京市提出，在线辅导将面向全市中学和教师研修机构在职在岗的中级及以上职称的教师进行招募，根据实施情况适时拓展到部分有资质的校外教育机构学科教师、高校或社会各界知名专家。

根据计划，申请辅导的教师须通过校、区、市三级审核进入云平台。申报信息由基本信息和辅导专长两部分组成。辅导专长包括：最擅长的学科知识点、知识领域、研究领域等内容。由北京市级协调小组办公室负责在线教师申请账号的终审，通过后台数据挖掘对进入在线教师库的教师进行统一管理。

据了解，在线辅导主要有4种形式，即一对一实时在线辅导、一对多实时在线辅导（互动课堂）、问答中心和微课学习。同时，平台将逐渐共享“互联网+基础教育”工作方案中的优质微课，教师可以跟踪学生的学习进度，并指导学生开展基于微课的讨论、提问、微测等活动。

值得一提的是，为保障学生学习效果和保护学生视力，平台将利用人工智能技术合理控制学生连续线上辅导时间。

根据这一计划，学生每次被辅导后，要根据自己实际在线学习的情况（学习时长和学习的实际获得等）在云平台上按要求支付在线教师积分。在线辅导以分钟为单位，不足1分钟的部分不计入积分。

云平台记录在线教师辅导数据，建立在线辅导时长和绩效相结合的评价体系，形成每位在线教师的在线辅导档案。市级协调小组办公室制定工作量考核标准，根据云平台每学期汇总的数据，进行考核评价，按照在线时长和在线辅导工作量计入云平台。

该项目的实施经费用于在线教师的辅导劳务费。按照每个积分10元计算辅导劳务费。北京市提出，教师每学期绩效的积分上限为5000分。计算可得，教师辅导每学期劳务费上限为5万元。（记者樊未晨）

(责编：迟翔宇(实习生)、温璐)