原标题：“团圆”行动今年以来已找回历年失踪被拐儿童8307名

新华社北京12月3日电（记者熊丰、翟翔）记者3日从公安部获悉，今年以来，公安部部署全国公安机关开展“团圆”行动，截至11月30日，公安机关成功侦破拐卖儿童积案290余起，抓获拐卖儿童犯罪嫌疑人690余名，累计找回历年失踪被拐儿童8307名，其中失踪被拐人员与亲人分离时间最长达74年。

公安部集中优势资源力量，从全国抽调170余名刑事技术专家开展“团圆”行动刑事技术集中比对会战。全国设置3000余个免费采血点，对外公布地址、联系电话，便利群众就近快速免费采血。各地公安机关持续开展认亲活动2600余场。

截至11月30日，在各地已成功找回的8307名历年失踪被拐儿童中，失踪20年至30年的有2074名，失踪30年至40年的有1428名，失踪40年至50年的有295名，失踪50年至60年的有150名，失踪60年以上的有83名。

公安部有关负责人表示，公安机关将持续深入推进“团圆”行动，努力让更多离散家庭早日实现团圆。希望社会各界和广大群众发现有关线索及时向公安机关提供，尚未采血的失踪被拐人员及有寻亲需求人员请及时到公安机关免费采血。

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