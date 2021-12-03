原标题：激发学员传承红色基因 勇担强军重任

【奋斗百年路 航新征程·学党史 悟思想 办实事 开新局】

“这里不仅展示了党百年来的不懈奋斗史、不怕牺牲史、为民造福史、自身建设史，更运用具有代表性和说服力的展览元素充分展现了党的理论探索史……”前不久，中国共产党历史展览馆迎来了91名将校军官，他们是国防大学第51期领导管理与指挥培训班学员，学校专门安排他们到中国共产党历史展览馆上开学第一课，从党的百年奋斗历史中感悟初心使命，汲取前进力量。这是国防大学开展党史学习教育的生动一幕。

在党史学习教育中，国防大学高起点筹划部署、高质量强势推动，开展形式多样的学习教育，持续推进学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平强军思想，教育引导广大官兵在学党史、悟思想、办实事、开新局中不断凝聚奋斗强军意志力量。

把百年党史融入课堂教育

“那是一个年纪轻轻就干大事，年纪轻轻就丢性命的时代。这伙年轻人一无名望，二无地位，三无资源，四无影响，他们在中国舞台上演绎着一幕幕威武雄壮的活剧，就凭这个初心和使命——要为人民谋幸福，要为民族谋复兴……”

座无虚席的国防大讲坛上，数千名大学官兵正通过视频会议同上一堂课——《中国共产党百年逐梦之路》。作为国防大学党史学习教育系列讲座第三讲的主讲人，金一南教授以翔实的史料、生动的例证和独到的解析，带领全校官兵重温了中国共产党百年寻梦逐梦的奋斗历程。

党史学习教育开展以来，国防大学充分发挥本校高级干部和高级知识分子集中的优势，以系统化理论灌输、权威性宣传阐释、沉浸式情景教育，引导党员干部深刻感悟党的奋斗历程和伟大成就，深刻体悟党的光荣传统和优良作风，深刻领悟党的实践创造和历史经验。

国防大学党委专门下发通知，要求发挥课堂教育主渠道作用，调整充实党史学习内容，广泛开展专题辅导、党日活动、现地教学。各学院结合实际积极创新党史教学方法，如联合作战学院开展红色经典战役兵棋推演比赛，军事管理学院邀请开国将帅后代进行访谈式教学，政治学院组织沉浸式教学观摩……

除了请知名专家走进大学课堂，学校还积极利用驻地丰富的红色资源，创新开展形式多样的案例教学。

在上海龙华烈士陵园，军事管理学院领导管理与指挥培训班学员们集体诵读革命先烈留下的家书遗言。在这堂《诵读龙华烈士家书遗言 坚定理想信念》案例教学课上，学员们共同追忆赵世炎、陈乔年、李硕勋、彭湃等龙华烈士写下的一封封家书和遗言，感受革命先烈视死如归的大义凛然和他们追随信念的坚定执着。

在延安“四八”烈士陵园，政治学院的党史教员们带领学员们召开党小组会，大家围坐在陵园的空地上，共同感悟革命先烈的初心使命。“生为真理生，死为真理死”的王若飞、“在敌人糖衣炮弹面前同样顶天立地”的叶挺等革命烈士的高大形象，在大家心中肃然挺立。

“正是凭着坚定的信仰，革命先烈们留下了名垂千古的壮举。那些苦难和辉煌，镌刻为忠诚、奋斗、牺牲，值得我们永远铭记。”学员高锦胜感慨地说。

在学史力行中接续奋斗

今年以来，国防大学各学院广泛开展重温入党誓词、缅怀革命先烈、现地参观见学等活动。

5月，一场以“看红色经典、走长征之路、悟初心使命、提责任担当”为主题的专项集训活动在联合作战学院展开。他们组织百名教研骨干先后转战5省9市，行程5900多公里，赴江西、福建、贵州、陕西等省份的革命老区，激发传承红色基因、勇担强军重任的信心和决心。

6月18日下午，一场生动新颖、气氛浓烈的主题党日活动在国际防务学院学术报告厅隆重举行，学院官兵通过高唱红歌、集体宣誓、党课辅导等形式，共同庆祝党的百年华诞。

“七一”前夕，国防大学政治学院历时三年建设的“《共产党宣言》情境教学馆”正式对外开放。这座集铸魂育人、基因传承、党性教育功能为一体的沉浸式、互动式情境教学馆，开馆仅一个多月就接待了军地单位70余批次人员参观学习，成为开展党史学习教育的重要场所。

国防大学还积极发挥党史教学科研和人才优势，深入开展理论研究和宣传阐释。今年以来，学校组织专家学者队伍围绕学习贯彻习主席“七一”重要讲话精神、“党的军事指导理论百年创新发展”“党领导下的百年红色军事教育”“建党百年与马克思主义中国化”等主题，举办了一系列理论研讨会、座谈会。广大理论工作者满怀热忱投入交流研讨，从不同角度对党的百年辉煌历程进行学习阐释，产生了一批理论研究成果。

今年以来，学校安排国家安全学院、军事管理学院等单位的专家学者，深入基层部队进行理论宣讲。从东海之滨到沙漠西陲，专家学者们以澎湃的激情和严谨的作风，为全军部队送去一堂堂高质量的理论辅导课，深受广大官兵好评。（记者 张颖天 本报通讯员 洪大鹏 宋荣俊）

(责编：张若琳(实习生)、温璐)