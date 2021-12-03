原标题：本市每区将建一个儿童康复园

本报讯 第六次北京市残疾人事业工作会议暨自强与扶残助残表彰大会近日召开。北京青年报记者了解到，本市残疾人事业“十三五”规划目标任务圆满完成，残疾人综合保障水平位居全国前列。“十四五”时期，本市将研究建立残疾人居家照护服务制度；完善残疾儿童康复服务机构布局，每个区建设一个儿童康复园；推动社区卫生服务机构优先为残疾人提供基本医疗等签约服务等。

市政府残工委副主任、市残联理事长吴文彦介绍，“十三五”时期，本市残疾人特殊福利政策达41项，义务教育和基本康复覆盖率99.9%，就业率达66%以上。立足国际一流、国内首善建设市残疾人服务示范中心，近90%的区建成区级残疾人综合服务设施，温馨家园增长近60%，残疾人服务设施建设取得重大进展。

“十三五”时期，本市全面建立起了“两项补贴”制度，实现目标人群全覆盖。加大社会救助力度，符合条件的成年无业重度残疾人单独享受低保待遇，对重残人家庭临时救助给予特殊帮扶。率先建立普惠型重度残疾人托养服务补贴制度。探索推进了政府购买照护服务，25448户残疾人家庭享受喘息托养和居家服务。保障性住房优先分配重残人家庭，公租房、市场租房和农村危房改造残疾人按规定享有更高标准补贴，9470户残疾人家庭解决基本住房困难。

对于“十四五”时期本市残疾人事业的主要工作安排，吴文彦表示，本市要从提升残疾人精准保障水平、大力促进残疾人就业创业、健全残疾人关爱服务体系、创造更高水平无障碍环境、夯实残疾人事业支持保障五大方面入手，让残疾人民生福祉要达到新水平，生活品质实现新改善。

北青报记者注意到，“十四五”时期，本市将困难残疾人纳入全市精准救助体系，实现基本生活“应保尽保”。实施民政兜底特殊困难残疾人托养工程，到2025年面向智力和精神残疾人寄宿制托养床位不少于3200张。研究建立残疾人居家照护服务制度。实行全国残疾人按比例就业情况联网认证“跨省通办”。

“十三五”时期，本市的盲人医疗按摩人员继续教育、执业备案已经纳入卫生技术人员统一管理，118名盲人按摩医师实现医疗机构执业。“十四五”时期，本市将继续引导具备条件的各类医疗机构吸纳盲人医疗按摩人员就业。同时，推动社区卫生服务机构优先为残疾人提供基本医疗、公共卫生和健康管理等签约服务。完善残疾儿童康复服务机构布局，每个区建设一个儿童康复园。健全精神障碍社区康复服务体系，支持80%以上的区开展社区康复服务，确保65%以上的居家患者享受康复服务等。(郝羿)

(责编：温璐、熊旭)