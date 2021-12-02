原标题：全国首个量子科技博士点 落户中国科学技术大学

记者从中国科学技术大学了解到，日前教育部正式公布2020年度学位授权自主审核单位增列的学位授权点名单，全国共新增54个学位点，中国科学技术大学的量子科学与技术博士学位授权交叉学科位列其中。这是我国首个量子科学与技术方向的博士学位授权点，也标志着该校在量子科技领域的学科建设取得了阶段性成果，并迈入了系统布局、成熟发展的新阶段。

上世纪90年代初，中国科学技术大学在国内率先开展量子信息科学研究，目前已形成了包括物理学、计算机科学和技术、电子科学与技术、材料科学与工程、数学、控制科学与工程、软件工程等在内的交叉学科，该校量子科学与技术方向相关专业成为国际著名人才培养和科学研究基地之一，为国家培养和输送了大批高素质科技人才。此外，该校建有合肥微尺度物质科学国家研究中心、中国科学院量子信息与量子科技创新研究院、中国科学院量子信息重点实验室、中国科学院微观磁共振重点实验室等一批高水平研究基地，为量子科学与技术领域的人才培养提供了一流支撑体系取得了一系列创新成果，其中获国家自然科学一等奖的有1项、获国家自然科学二等奖的有3项。

该博士授权点的获批，对促进量子科学与技术学科发展，提升量子科技创新领军人才的培养质量和数量等均具有重要推动作用。该校将面向世界科技前沿、面向国家战略需求，布局和推进一流学科和交叉学科建设，加快培养量子科技领域的领军人才与产业急需的高层次人才，持续攻克量子科技领域瓶颈技术，抢占量子科技发展战略制高点，努力为国家在新一轮科技竞争中走在世界前列作出更大贡献。（记者 吴长锋）

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