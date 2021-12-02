原标题：西电有个“红色朝阳班”

有这样一群大学生，他们在抗击新冠肺炎疫情的前线挺身而出，他们在国家大义前勇敢发声，他们在繁忙的课业之余帮助同学补课，他们实践学习的脚步踏遍祖国山河……他们来自同一个集体——西安电子科技大学（以下简称“西电”）红色朝阳班。

2017年，西电微电子学院的一群学生在学院党委号召下，组成了这个特别的班级。他们有一个共同目标，就是成为一名中国共产党党员。自提交入党申请书加入红色朝阳班之日起，他们便始终以一名中共党员的标准来要求自己。

在这个集体，每个成员的想法常常出奇一致：中美贸易摩擦形势严峻时，红色朝阳班集体发声，以“我有一颗中国芯”为题表达责任担当；面对突如其来的新冠肺炎疫情，红色朝阳班第一时间发出抗疫倡议，学生党员捐款率达100%；党史学习中，以宣传委员常舒婷为代表的一批党员先锋，主动加入大学生党史校史宣讲团，3个月时间里，在全校开展宣讲数十场，把党的奋斗故事带到大学生中……

班长许昕是热心公益的少数民族党员。2020年新冠肺炎疫情期间，作为一名湖北籍学生，他主动申请前往所在社区参加疫情防控工作。到岗后，许昕主动承担起社区公共区域消毒及居民测温工作，还帮助居民购买生活用品，积极参与社区夜巡。“作为红色朝阳班的班长，只要有我能做的事情，我必须上！”这是他常说的话。

连续3年专业成绩排名第一的党员赵航，大家总能在深夜的图书馆看到他的身影。学习上下足功夫的他，从没对集体的事置之不顾。他积极组织开展各类主题团日活动，还发挥所长为课业有困难的同学一对一辅导答疑。课余时间，他带领红色朝阳班的几名同学，对4名留级学生展开学业帮扶，帮助他们顺利毕业。他说：“个人的力量是微弱的，但集体的力量是伟大的。”

自成立以来，红色朝阳班以“朝阳之光”“朝阳之声”“朝阳行动”“朝阳先锋”等活动为依托，建立起完整的培养体系，坚持打造优秀学生党员预备队、学生示范引领先锋团和思政教育实验班。

每年，红色朝阳班以沉浸式教学、翻转课堂、集体研讨等方式开展的“朝阳之光”主题学习有百余次；在100多次“朝阳行动”中，他们用脚步丈量祖国，磨砺实践能力；他们争当“朝阳先锋”，每月组织一场先锋分享会、每学期举办10余次先锋朋辈辅导课，先后制作完成50余件微党课系列作品。

“责任是凝聚大家的核心动力，爱国是思想行动的力量源泉。”红色朝阳班学生发起人兰宇暄说，“正如成立之初的美好愿望，红色朝阳班的每个成员都在力行展示新时代青年的应有品格。”（孙海华、李欣芮 ）

(责编：丁元贺(实习生)、温璐)