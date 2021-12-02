原标题：广东“乡教计划”：青春提供新助力 志愿播种新希望

陈伟玲去年从岭南师范学院教育学院毕业后，加入了“乡教计划”，回到自己的家乡广东省茂名市，在化州市文楼镇那楼小学支教。

从一名留守儿童成长为支教老师，陈伟玲觉得“选择到基层支教，是一生中最正确的决定”。她与孩子们约定“爱的拥抱”，让腼腆的孩子们感受爱、表达爱。“希望有更多人关注农村留守儿童，能到基层来，让点滴的付出汇聚成更强大的力量。”陈伟玲的选择正是响应了习近平总书记“到基层去、到西部去、到祖国最需要的地方去”的号召，为更多乡村孩子“提供新助力，播种新希望”。

于2016年7月启动的“希望乡村教师计划”（以下简称“乡教计划”）是由团广东省委、广东省青少年发展基金会等共同发起的长期支教项目，是“广东大学生志愿服务西部计划（山区计划）”的子项目，旨在创新动员与引导青年返乡下乡投身乡村振兴，为广大乡村青少年上好学提供新助力，播种新希望。“乡教计划”作为新时代广东希望工程的品牌项目，也是广东共青团重点项目之一，受到了广东省委省政府的高度重视。5年来，“乡教计划”累计选派志愿者4262人次到粤东西北地区12个地市1679所乡村学校，提供逾200万节精品课程，为超过50万名山区学生提供了有质量的教育振兴服务。

彭佳佳在广东省汕尾市陆丰市南塘镇潭头小学支教，担任数学和音乐教师，也是该地区的支教队长。她和学生们参加了“童享不凡”粤澳希望乡村联合巡回画展，还组织制作电台节目《听见乡教的声音》，无论是养老院敬老活动、大学图书馆志愿活动，还是如今的“乡教计划”，彭佳佳志愿者的身份不变，公益初心亦不变。她希望能成为孩子们的引路人，并在参与公益事业的过程中展现自我、完善自我。

潭头小学校长认为：“‘乡教计划’的支教老师们极大地缓解了农村学校教师结构性缺编的局面，更重要的是，帮助农村的孩子们更好地完成学业、健康成长。”

今年是建党100周年，也是支教志愿者为乡村振兴艰苦奋斗的一年，他们当中许多人在支教地写下入党申请书。在广东省揭阳市揭西县良田中心小学支教的彭晓佳，在她的入党申请书中写道：“支教，是党的指引，是内心的呼唤。有了党的领导，再偏僻的乡村都有志愿者和当地乡村教师的身影，保障了当地居民的教育。”习近平总书记在寄语希望工程时强调，让青少年健康成长，是国家和民族的未来所系。进入新时代，共青团要把希望工程这项事业办得更好，通过支教志愿者、支教学校、当地教育局、捐赠人等相关群体的大力支持与宣传，形成全社会更加关注和支持希望工程的良好氛围。

志愿者中也不乏社会爱心人士。对黄杰来说，支教是自己的人生追求。她辞去了只差6年就可以退休的工作，开启了支教新生活。心明是黄杰班里的学习委员，因为意外，她爸爸的腿脚受了伤，妈妈成了家里的顶梁柱。妈妈外出务工时，常常不放心家里的4个孩子，每当遇到这种情况，黄杰就充当代理妈妈。在课余时间，黄杰还在朋友圈帮助学生家长助农带货，助力乡村振兴。

“用一年时间，做一件影响一生的事”。“乡教计划”实施5年多来，广东省青基会在团广东省委的指导下，每年筹资3500万元用于支教志愿者的基本支出，项目步入了良性运行，社会影响力、美誉度不断提升、社会效益日渐扩大。接下来，广东希望工程将紧随时代发展和南粤青少年的需求，在南粤大地扎实推进希望乡村教师计划，动员更多支教志愿者投身乡村振兴、体验基层、解读社会，在农村的广阔天地和支教的过程中不断沉淀和成长，让广大青少年充分感受到党的关怀和社会主义大家庭的温暖，培养更多乡村青少年成长为社会主义建设者和接班人。（郑腾、张敏、杨宝光 ）

(责编：丁元贺(实习生)、温璐)