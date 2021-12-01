人民网北京12月1日电（记者孙竞）中国教育发展战略学会2021年学术年会暨首届基础教育高质量发展溱湖峰会于11月27日线上召开。本次会议以“贯彻新发展理念，推动高质量发展”为主题，科学研判教育改革发展面临的新问题、新矛盾，探索教育高质量发展的新举措、新路径。

如何推进基础教育高质量发展？其最主要的抓手就是将“双减”政策落地落细。北京师范大学教授顾明远强调，当前义务教育最突出的问题是中小学负担过重，要把立德树人落到实处，就要把过重的负担减掉。特别是要防止校外培训机构“绑架”学生和家长，增加家庭的经济负担和学生的学习负担。“双减”以后，要突出公共教育供给，加强薄弱学校建设，推进教育均衡；要深化教育改革，突出因材施教；同时，改革学校管理制度，全面提升校内教育教学质量。

北京开放大学校长褚宏启指出，发展高质量的基础教育，主要是培养学生的创新能力。就如何培养创新能力，他认为重点要解决好“能不能”“愿不愿”“让不让”的问题，加强对发展性思维和聚合性思维、批判性思维以及元认知能力的认识，他建议广大教育工作者保护与激发孩子的好奇心、培养孩子的兴趣爱好、用自由孕育创新，同时注重培训孩子们的培养独立性与自主性。

教育部基础教育教学指导委员会主任委员王湛认为，要在巩固现有“普惠，基本、兜底”的教育民生基本服务基础上，扩面提标，从基本均衡向优质均衡提升，提升推进区域义务教育均衡发展的层级。

21世纪教育研究院院长杨东平认为，高质量的教育应该是公平而有质量的教育。“双减”政策实施以后，要更加突出公办教育的公共性、公平性和公益性，实现从“有学上”到“上好学”，从教从“起点公平”到“过程公平”。同时，要进一步促进素质教育，尤其是面向农村的素质教育。

教育投入与教育质量的关系如何，也成为此次会议研讨的重要话题。中国教育发展战略学会常务副会长张双鼓认为，未来科技竞争、创新竞争激烈，我国各领域所遭受的“卡脖子”技术困境背后是拔尖人才和科学技术不足。需要加强对技术技能人才的培养，增强对职业技能教育的保障。

中国科学院大学未来技术学院副院长何裕建指出，我国科技原始创新面临的挑战所反映的教育问题，正在于基础教育阶段的应试、灌输和“一刀切”，没有很好地保护和培养学生的探究兴趣和热情。而大学至研究生阶段学习领域过窄、过浅，脱离生产生活解决问题的实际需要。

在推进基础教育高质量发展的过程中，一大批先进典型涌现，为教育发展提供了较好的范式。北京市教工委副书记李奕介绍了北京市构建基于新供给主体的义务教育优质均衡发展新模式，重点介绍了“双减”背景下的基础教育高质量发展的目标以及高质量发展目标下基础教育供给主体的变化，他还重点介绍了北京市新供给主体中的教师轮岗设计。

据悉，此次会议由中国教育发展战略学会与泰州市姜堰区人民政府联合举办，吸引线上近10万人次观看。

(责编：迟翔宇(实习生)、熊旭)