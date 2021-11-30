“三全育人”综合改革工作点评会现场。孙竞摄

人民网北京11月30日电 （记者孙竞）为扎实推进北京市“三全育人”综合改革试点区建设，落实党史学习教育“我为群众办实事”实践活动安排，11月29日，北京市委教育工委召开北京高校“三全育人”综合改革工作点评会。教育部思政司副司长余先亭、北京市委教育工委常务副书记郑吉春出席并讲话，中国人民大学原党委书记靳诺、中国高等教育学会副会长兼秘书长姜恩来、北京化工大学原党委书记王芳进行专家点评，会议由市委教育工委副书记李军锋主持。

会上，清华大学、北京科技大学、首都师范大学分别介绍了学校“三全育人”综合改革工作推进情况，三位专家依次已经进行精准、精彩点评，指出三所高校紧紧围绕落实立德树人根本任务，聚焦“三全育人”的内涵外延，加强顶层设计，锐意改革创新，强化资源统筹，健全工作机制，产生了很好的育人效果。清华大学印发《关于加强全员全过程全方位育人的若干意见》，列出清单，强化评估，实施12方面182条具体举措，形成了“人人育人、时时育人、处处育人”的育人大格局；北京科技大学制定校、院两版《“三全育人”综合改革试点建设指标体系及测评细则》，重点实施“共识、融入、协同、评价”四个攻坚行动，努力构建“五育并举”的一体化思政育人体系；首都师范大学实施校领导和处级干部担任“第一班主任”、知名教授担任“领航班主任”、专任教师担任“日常班主任”制度，以23个辅导员工作室带动400余名专家学者协同育人。

余先亭充分肯定了北京市和三所高校“三全育人”综合改革试点建设取得的突出成效。他强调，站在新百年新征程新起点上，要全面推进“三全育人”综合改革往实里走、往深里走。进一步深化理念，推进“三全育人”的理念从普遍的价值认同向具体的自觉践行转变，从权衡思政工作与业务工作之间的关系到一体融合贯通式的谋划推进转变。进一步聚焦“三全”，在全员上推进从思政课程到课程思政的转化，在全过程上加强对不同阶段不同群体学生的教育引导，在全方位上着力各方面资源聚合和功能发挥。进一步科学施策，贴近了解学生的方法要更科学，教育激发学生的方法要更科学，引导帮扶学生的方法要更科学。进一步优化评价，强化抓手提高评价的效度，优化导向提高评价的精度，注重过程评价和结果评价，注重成长评价和发展评价。进一步推广经验，用试点的经验示范带动各地各高校“三全育人”综合改革向纵深推进。

郑吉春强调，各高校要聚焦问题短板，进一步深化“三全育人”综合改革。思想认识要再深化，在构筑“三全育人”格局上下功夫。把“三全育人”综合改革作为“一把手”工程，书记、校长要亲自部署推动，带头落实育人职责，将“三全育人”工作贯穿办学治校、教育教学各环节。充分挖掘学校每门课程、每类群体、每个岗位的育人元素和育人使命，纳入职责要求及考核内容。育人资源要再统筹，在增强“三全育人”实效上下功夫。充分发挥首都“四个中心”资源优势，将习近平新时代中国特色社会主义思想在京华大地的生动实践转化为鲜活育人课堂，上好新时代的“大思政课”。深入学习宣传六中全会精神，形成校内外联学联动的浓厚氛围，紧紧抓住师生参与北京冬奥会服务保障这一育人契机，开展好“三全育人”的“大练兵”。进一步攻坚克难，打通育人“最后一公里”，普遍建立驻楼辅导员制度，加快推进“一站式”学生社区建设，着力构建一体化的育人生态。工作机制要再完善，在强化“三全育人”保障上下功夫。持续巩固党委统一领导、部门分工负责、全员协同参与的工作机制，有条件的高校可委托第三方机构入驻学校开展“体验式”“诊断式”考察。完善队伍建设保障机制，抓紧配齐建强思政课教师、辅导员、心理教师等思想政治工作骨干队伍。探索建立校内“三全育人”工作点评机制，督促指导各部门、各院系落实责任，切实将各项改革举措落到实处。

(责编：张志翔(实习生)、秦华)